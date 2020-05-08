В одному з автосалонів Каліфорнії на продаж виставили унікальну модель Alfa Romeo. Таких у світі всього дев'ять екземплярів.

Alfa Romeo Zagato TZ3 Stradale - дуже рідкісний автомобіль. Всього було випущено дев'ять таких машин. Побудована ця Alfa Romeo на базі 8.4-літрового Dodge Viper.

Читайте також: В Україні на 5% зменшилась аварійність

Модель була представлена в 2011-му році. Саме цей автомобіль - сьомий в серії. З огляду на надзвичайну рідкість автомобіля, не дивно, що ціна за нього - 700 тисяч доларів.

Мотор видає 640 кінських сил і 793 ньютон-метра. За своє життя автомобіль встиг проїхати всього 845 кілометрів.

Читайте також: Найпопулярніші "тачки" в Instagram: рейтинг

Якщо такий автомобіль доставити і офіційно розмитнити в Україні його вартість становитиме близько мільйона доларів.