Камери автофіксації ще не включили, а аварійність вже зменшилась.

Офіційна статистика Національної поліції свідчить, що у період з 01.01.2020 по 30.04.2020 в Україні сталось 45 272 ДТП, що на 4,58% менше ніж за аналогічний період минулого року. Кількість ДТП з постраждалими зросла на 7,72%. З загиблими - на 15,57%.

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Головні причини аварій з постраждалими за причинами скоєння у період з 01.01.2020 по 30.04.2020:

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