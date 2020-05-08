Камеры автофиксации еще не включили, а показатели аварийности уже улучшились.

Официальная статистика Национальной полиции свидетельствует, что в период с 01.01.2020 по 30.04.2020 в Украине произошло 45 272 ДТП, что на 4,58% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Количество ДТП с пострадавшими выросло на 7,72%. С погибшими – на 15,57%.

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Главные причины аварий с пострадавшими за причинами совершения в период с 01.01.2020 по 30.04.2020:

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