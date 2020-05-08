В одном из автосалонов Калифорнии на продажу выставили уникальную модель Alfa Romeo. Таких в мире всего девять экземпляров.

Alfa Romeo Zagato TZ3 Stradale – очень редкий автомобиль. Всего было выпущено девять таких машин. Построена эта Alfa Romeo на базе 8.4-литрового Dodge Viper.

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Модель была представлена ​​в 2011 году. Именно этот автомобиль – седьмой в серии. Учитывая чрезвычайную редкость автомобиля, неудивительно, что цена за него – 700 тысяч долларов.

Мотор выдает 640 лошадиных сил и 793 ньютон-метра. За свою жизнь автомобиль успел проехать всего 845 км.

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Если такой автомобиль доставить и официально растаможить в Украине его стоимость составит около миллиона долларов.