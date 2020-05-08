Как ни странно, машина побита не спереди, а сзади.

Ferrari – быстрые автомобили, но чтобы на них ездить, нужно иметь незаурядный талант. Поэтому они, как и многие другие спортивные автомобили, нередко попадают в ДТП. Американский владелец этой Ferrari 458 Spider 2014 года изготовления в ярком желтом цвете Giallo Modena, тоже оказался среди них. Он, видимо, слишком интенсивно тормозил, потому что в заднюю часть въехало какое-то авто. Хотя на спидометре всего 6 512 миль. К счастью, после ДТП суперкар может передвигаться самостоятельно, поэтому основные узлы не повреждены.

Фото: Copart, Autoastat

Впрочем, чтобы восстановить этот автомобиль стоимостью $229 745, страховая компания Statae Farm насчитала аж $94 334 ремонта, а это 54% от стоимости. При таких условиях машину пришлось списать и продать на страховом аукционе Copart.

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13 марта украинец приобрел это Ferrari за 120 тысяч долларов США, и, оплатив еще 5000 комиссии, повез на родину. В начале мая желтый суперкар уже был на одной из столичных станций техобслуживания, которые специализируются на тюнинге и дорогих автомобилях.

Кто стал владельцем “битка” Ferrari, пока неизвестно, однако таким же образом привез себе суперкар боксер Василий Ломаченко.

Согласно данным завода-производителя, кабриолет Ferrari 458 Spider оснащен 4,5-литровым восьмицилиндровым двигателем мощностью 570 л. с. и 7-ступенчатой коробкой передач. Автомобиль разгоняется до первой сотни за 3,4 с, максимальная скорость 320 км/час.

Напомним, что в США продают самую дорогую в мире Alfa Romeo.