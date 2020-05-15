Tesla уже изменила взгляд человечества на электромобили, а вскоре компания может достичь того, о чем раньше автопроизводители могли только мечтать - уравнять их в цене с дизель-бензиновыми моделями.

В конце нынешнего года или начале следующего компания Tesla начнет оснащать седаны Model 3 новыми аккумуляторами, разработанными совместно с китайской фирмой CATL, способными служить на протяжении миллиона миль (1,6 млн км) и более дешевых, чем нынешние.

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Reuters сообщает, что после “обкатки” на китайских Model 3, производитель начнет оснащать такими аккумуляторами и другие модели на всех рынках. Батареи нового типа имеют большую плотность энергии, большую емкость и более низкую себестоимость.

Про сами батареи известно мало, отмечается лишь, что они будут иметь низкое содержание кобальта или вообще не содержать этот элемент. Этот металл, который используется в современных аккумуляторах, является самым дорогим компонентом батарей, и отказ от него поможет снизить производственную стоимость электрокаров. Кроме того, отсутствие кобальта в составе аккумуляторов, позволит упростить “упаковки” батарей, что также положительно повлияет на стоимость этого компонента. Ожидается, что Tesla раскроет детали об аккумуляторах позже в этом месяце.

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