LEVC VN5 до кінця цього року вийде на ринок у виконанні з кермом праворуч, а ліворульні версії почнуть продавати з наступного. Замовлення вже приймаються.

Гібридний вен LEVC VN5 став першою непасажирською варіацією лондонського таксі LEVC TX. Його установка використовує бензиновий турбомотор у якості генератора струму для електромотора, а основну частину часу автомобіль рухає електромотор.

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Фірмова система eCity комбінує півторалітрову турботрійку Volvo та електромотор на задній осі. ДВЗ більшість робочого часу вимкнений і потрібен лише тоді, коли акумулятор на 31 кВт*год повністю спорожніє. Подібна схема раніше застосовувалась на Ford Transit Custom PHEV, Karma Revero та Nissan Note e-Power.

Фото: фургон LEVC VN5 / LEVC

Вантажний відсік фургончика вміщує п’ять з половиною кубометрів поклажі вагою до 830 кіло. Виробник заявляє, що автомобіль вигідно вирізняється з-поміж конкурентів простотою навантаження, завдяки розпашним дверцятам, розділеним в пропорції 60:40 і бічним зсувним дверкам з великим отвором. Також повідомляється, що радіус розвороту фургона – 10,1 метра.

БатареяLEVC VN5 дозволяє проїхати близько 95 кілометрів на одному заряді, а використання ДВЗ та спалювання бензину дозволять покривати відстань у 485 кілометрів. Стандартне оснащення всіх комплектацій включає порт для швидкої зарядки постійним струмом (CHAdeMO і CCS Combo 2) при потужності 50 кВт. Він наповнює акумулятор на 100% за 30 хвилин. Є й порт для зарядки змінним струмом на 11 кВт або 22 кВт.

У базову комплектацію машини входять мультимедійна система з дев'ятидюймовим сенсорним екраном і двозонний клімат-контроль. Ціни у Британії стартують з відмітки 46 500 фунтів – близько 1 587 000 гривень.

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