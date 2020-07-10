Нову силову установку пропонують для усіх кузовних версій моделі, у каталогах вона позначена, як EcoDynamics+ 1.6 Smartstream.

Плагін-гібридні Ceed компанія Kia додала в лінійку моделі ще минулої осені, а тепер розширила вибір електрифікованих версій помірними дизель-гібридами.

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48-вольтова установка EcoDynamics+, що вже застосовувалась на оновленому Sportage четвертого покоління, включає стартер-генератор з ремінним приводом, підключений до невеликої літій-іонної батареї. Він забезпечує збільшення потужності дизельного мотора на са старті, а також повертає енергію при гальмуванні.

Основою для мілд-гібрида послужив дизель Smartstream в версіях на 115 і 136 к.с. Хетчбек Ceed, універсал Ceed Sportswagon і кросовер XCeed можуть бути оснащені одним з них, а шутінг-брейк ProCeed агрегатується тільки 136-сильним.

Разом з новою гібридною установкою, Ceed отримала нову “інтелектуальну” механіку iMT з електронним управлінням зчепленням. Під час руху накатом вона дозволяє вимкнути ДВЗ раніше, ніж це зробить звичайна система Start-Stop, що також входить в оснащення Ceed.

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