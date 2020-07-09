За перше півріччя до нашої країни встигло прибути чимало свіжих кросоверів та позашляховиків 2020 модельного року. Знайомтесь з найгарячішими новинками.

У цьому огляді представлені кросовери та позашляховики 2020 модельного року, котрі вітчизняні імпортери та представництва компаній вже встигли привезти в Україну. Незважаючи на перебої з логістикою та загальну атмосферу на ринку, українцям є з чого обирати.

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На жаль, загальносвітова тенденція до наповнення ринку електрокарами у нас не надто масштабна. Втім, зростає кількість гібридів, котрі в наших умовах, можливо, навіть цікавіші для покупців, ніж чисті електрокари. Придивляйтесь, прицінюйтесь, обирайте.

Нові кросовери та позашляховики 2020 модельного року, що вже доступні в Україні:

Peugeot 2008 – 555 500 грн.

Kia XCeed – 627 000 грн.

ŠKODA Kamiq – 642 535 грн.

Mazda CX-30 – 734 100 грн.

Mercedes-Benz GLA – 939 612 грн.

Mercedes-Benz GLB – 998 699 грн.

Honda CR-V Hybrid – 1 139 900 грн.

Mercedes-Benz GLC – 1 207 676 грн.

Mercedes-Benz GLC Coupe – 1 391 907 грн.

Lexus RX – 1 451 935 грн.

Land Rover Defender – 1 462 618 грн.

Audi e-tron – 1 728 029 грн.

Audi e-tron Sportback – 1 786 303 грн.

INFINITI QX80 2020 – 1 949 780 грн.

Mercedes-Benz GLE Coupe – 2 037 189 грн.

Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ Coupe – 2 481 400 грн.

Porsche Cayenne Coupe – 2 669 615 грн

Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ Coupe – 2 723 167 грн.

Audi RS Q8 – 3 058 694 грн.

BMW X6 M – 3 675 996 грн.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge – 13 903 440 грн.

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