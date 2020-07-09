За перше півріччя до нашої країни встигло прибути чимало свіжих кросоверів та позашляховиків 2020 модельного року. Знайомтесь з найгарячішими новинками.
У цьому огляді представлені кросовери та позашляховики 2020 модельного року, котрі вітчизняні імпортери та представництва компаній вже встигли привезти в Україну. Незважаючи на перебої з логістикою та загальну атмосферу на ринку, українцям є з чого обирати.
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На жаль, загальносвітова тенденція до наповнення ринку електрокарами у нас не надто масштабна. Втім, зростає кількість гібридів, котрі в наших умовах, можливо, навіть цікавіші для покупців, ніж чисті електрокари. Придивляйтесь, прицінюйтесь, обирайте.
Нові кросовери та позашляховики 2020 модельного року, що вже доступні в Україні:
Peugeot 2008 – 555 500 грн.
Mercedes-Benz GLA – 939 612 грн.
Mercedes-Benz GLB – 998 699 грн.
Honda CR-V Hybrid – 1 139 900 грн.
Mercedes-Benz GLC – 1 207 676 грн.
Mercedes-Benz GLC Coupe – 1 391 907 грн.
Lexus RX – 1 451 935 грн.
Land Rover Defender – 1 462 618 грн.
Audi e-tron – 1 728 029 грн.
Audi e-tron Sportback – 1 786 303 грн.
INFINITI QX80 2020 – 1 949 780 грн.
Mercedes-Benz GLE Coupe – 2 037 189 грн.
Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ Coupe – 2 481 400 грн.
Porsche Cayenne Coupe – 2 669 615 грн
Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ Coupe – 2 723 167 грн.
Audi RS Q8 – 3 058 694 грн.
Rolls-Royce Cullinan Black Badge – 13 903 440 грн.
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