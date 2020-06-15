Так, тут є один нюанс.

Mercedes-AMG G63 6x6 входить у список найдорожчих автомобілів планети, а в Україні йому майже немає рівних за цінником: 25,8 мільйонів гривень. Шестиколісний пікап із тюнінгом від Brabus коштує ще дорожче, однак такий автомобіль знайти непросто. Та от дивина – у Львові продають не просто Brabus G63 6x6, а ще й газобалонним обладнанням.

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“Гелік” з газовою установкою – вже святотатство, а такий G-Class спотворює саме поняття “німецька інженерія”. На щастя, а ні AMG, а ні Brabus не мають до нього жодного відношення, оскільки позашляховик, виставлений на продаж у Львові, є майстерною реплікою, створеною в Україні. Продавець оцінив клон Brabus G63 6x6 у сміхотворні для справжнього автомобіля гроші – усього 159 900 доларів або 4 275 726 гривень.

Фото: репліка Brabus Mercedes-AMG G63 6x6 / AutoRia

Копія шестиколісника створена на основі старого Mercedes G500 1999 року. Опис лоту не вказує, чи реалізований в автомобілі привід на всі три осі, як у оригінального G63 6x6. Відомо лише, що під капотом у нього стандартний п'ятилітровий V8, доповнений газовою установкою. Пробіг автомобіля становить 210 тисяч кілометрів. В обробці салону використані шкіра і карбон. Комплектація включає потужну акустику, електропакет, круїз-контроль і запуск двигуна кнопкою.

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