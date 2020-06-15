Так, здесь есть один нюанс.

Mercedes-AMG G63 6x6 входит в список самых дорогих автомобилей планеты, а в Украине ему почти нет равных по ценнику: 25,8 миллионов гривен. Шестиколесный пикап с тюнингом от Brabus стоит еще дороже, однако такой автомобиль найти непросто. Но вот странность – во Львове продают не просто Brabus G63 6x6, но и с газобаллонным оборудованием.

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"Гэлик" с газовой установкой – уже святотатство, а такой G-Class искажает само понятие "немецкая инженерия". К счастью, ни AMG, ни Brabus не имеют к нему никакого отношения, поскольку внедорожник, выставленный на продажу во Львове, является искусной репликой, созданной в Украине. Продавец оценил клон Brabus G63 6x6 в смехотворные для настоящего автомобиля деньги – всего 159 900 долларов или 4 275 726 гривен.

Фото: реплика Brabus Mercedes-AMG G63 6x6 / AutoRia

Копия шестиколисника создана на основе старого Mercedes G500 1999 года. Описание лота не указывает, реализован ли в автомобиле привод на все три оси, как у оригинального G63 6x6. Известно лишь, что под капотом у него стандартный пятилитровый V8, дополненный газовой установкой. Пробег автомобиля составляет 210 тысяч километров. В отделке салона использованы кожа и карбон. Комплектация включает мощную акустику, электропакет, круиз-контроль и запуск двигателя кнопкой.

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