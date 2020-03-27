18:30, сьогодні

Коли я отримав запрошення на тест найпотужнішої за всю історію існування моделей Х5 та Х6 версії М Competition в Америку, то одразу уявив собі гоночний трек, як-от Laguna Seca, де знаймовися з минулими "емками". Та виявилося, що "кільця" не буде і тестувати 625-сильних монстрів доведеться на звичайних американських дорогах – поміж аризонських кактусів.

Ця поїздка певним чином стала знаковою. Ще наприкінці 90-х, коли я вперше потрапив в Америку, це була саме Аризона. Тоді ми тренувалися на гоночних “Мустангах” у школі Боба Бондуранта, учасника команди Шелбі, про яку йдеться у фільмі “Аутсайдери” (інша назва – Ford проти Ferrari). Тепер знову доведеться ганяти в Арізоні, але вже на авто німецького бренду. Причому дуже динамічних – для нас підготували найновіші BMW Х5 та Х6 у виконанні М Competition. У них під капотом по 625 сил!

Втім, Америка – не найкраще місце для тестування спортивних автомобілів. Слово “спідінг” тут звучить наче вирок. Поліція жорстко карає за перевищення. Наприклад, в сусідньому штаті за перевищення на 30 миль/год “світить” навіть не штраф, а в`язниця. І як тут бути? Бо М Competition від баварського бренду – не машина, а чисте божевілля!

На щастя, на найцікавішому серпатині в горах було кілька патрулів поліції, яких організатори не лише попередили про наші заїзди, а навіть завчасно попросили перекривати рух на деяких ділянках, аби журналісти могли поганяти і відчути цих монстрів у дії.

Різниця є!

Нові Х5 М та Х6 М відрізняються від звичайних Х5 та Х6 навіть зовні. Спортивна система охолодження змусила переглянути дизайн передка, де в передньому бампері з’явилися великі повітрозабірники, а на крилах – вентиляційні отвори. Змінилася форма дзеркал для покращення аеродинаміки, на дверях багажника оселився спойлер, а в бампері ззаду — дифузор. А в ньому – величезні труби.

Драматичний саундтрек генерує спеціально розроблена випускна система M Sport, чотири труби по 10 см створюють яскравий акомпанемент. Його можна ще більше підсилити, натиснувши кнопку M Sound Control на центральній консолі.



Одразу подивлюся, у що взуто Competition. Це гігантські шини! І якщо для “емки” серійні колеса – це 295/35 R21 спереду і 315/35 R21 ззаду, то Competition має взуття розміру 295/35 R21 спереду та 315/30 R22 ззаду. Такі різноширокі шини для звичайної “емки” пропонуються виключно за доплату.

Зрозуміло, що і в салоні Competition вражає. Тут шикарнющі спортивні двокольорові М-крісла, в них підсвічуються логотипи М, світяться також накладки на порогах. Червона кнопка запуску мотора і дві гарячі кнопки М1 та М2 – на кермі.

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А ще у Competition багате оснащення. Тут і проекційний екран, і цифрова панель приладів з’єднана з таким же 12,3-дюймовим екраном і навіть персональний асистент, який відгукується на фразу “Hey, BMW!”.

Суперкар в шкірі позашляховика

Але роздивлятися салон немає часу, тому швиденько за кермо! Мета – ранчо поміж гір, де буде обід. До нього кілька годин їзди. Пробираючись столицею Арізони, намагаюся дотримуватися швидкісних режимів у 30-50 миль на годину. Тож є час роздивитися. Фінікс – чисте, заможне місто, де влітку температура сягає 50 градусів за Цельсієм. Але зараз тут чимало зелені і багато ландшафтного дизайну.

Ми тримаємо темп 50-55 миль, поки не потрапляємо на серпантин з копами, де можна “відірватися”. Тисну кнопку М1 на кермі, активуючи трекові налаштування – і в бій.

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Від голосу “Емки” закипає кров. Адже в Competition під капотом найпотужніший за всю історію Х5 та Х6 двигун. Це 4,4-літровий мотор V8 із двома турбінами, який навіть в слабшій М-версії видає 600 сил і момент в 750 Нм вже з 1800 об/хв. Але у нас в руках Competition, потужність яких підняли до 625 кінських сил. Виходить, що у порівнянні із попередником, потужність екстремальної версії підняли аж на 50 “конячок”.

Відповідно покращилася і динаміка. Якщо X5 M набирає першу “сотню” за 3,9 с (а це на 0,3 с швидше за попередника), то X5 M Competition робить це за 3,8 с. Така ж динаміка і в “ікс шостих”. Проте X6 M Competition показує кращі результати у розгоні до 200 км/год, набираючи їх за 13,2 с, в той час як X5 M Competition витрачає на дві десятих більше. Максимальну ж швидкість звичайних “емок” обмежено на позначці 250 км/год, а з пакетом M Driver’s Package її можна підняти до 290 км/ч.

Взагалі, словосполучення “звичайна емка” звучить дещо образливо, як для такого технологічного шедевру. Мені би вистачило і 600 сил, навіть без додаткових 25 “коней”. Але трекове виконання Competition показує, що навіть великі і важкі позашляховики перетворилися на безкомпромісних гонщиків. Це справжні суперкари в шкірі великих позашляховиків! Мотор з легкістю крутиться до 7200 обертів, даруючи справжній концерт, що виривається прямо із вихлопних труб. Треба лише трохи відкрити вікно і увімкнути режим Sport. В мене після якогось 10-го старту з місця почало в очах темніти, а в голові відчуття, як на концерті рок-гурту.

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Автомат M Steptronic на 8 передач із функцією Drivelogic перемикає швидкості в спортивному режимі швидко, але без жорстких ударів в спину. Немає жодного сенсу користуватися пелюстками перемикання під кермом, адже коробка робить це дуже швидко і вчасно. Втім, я все одно перебираю пелюстки, щоб насолодитись звуком під скидання газу перед віражем, коли мотор реве, мов скажений. Тим паче, що повний привод M xDrive з багатодисковою муфтою та серійний для “емок” активний задній дифференціал Active M, який перекидає момент між задніми колесами на виході в комбінації з широченними шинами 295/35 R21 спереду та 315/30 R22 сзаду, дає колосальний рівень зчеплення.

Більше того, в режимі 4WD Sport, коли більша частина моменту перекидається на корму, можна навіть вести автомобіль в керованому заносі. Щоправда, я так і не знайшов ділянки, де можна було б це перевірити, тому змушений довіритися інформації з прес-релізу.

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Кермо M Servotronic з електропідсилювачем можна налаштовувати в двох рівнях чутливості – Comfort та Sport. Але одна з новинок цього BMW – це можливість впливати на чутливість педалі гальм. Такого раніше я не зустрічав на жодному авто.

Підсилювач гальм оснащено електричним насосом, котрий створює потрібний тиск в контурі. Ця система здатна, в залежності від обраного режиму, робити педаль більш чутливою до натискання. Це круто під час агресивної їзди не лише треком, але й серпантином, як в Аризоні. Адже в цьому випадку можеш пізніше і точніше гальмувати перед віражем, осаджуючи важкий СУВ завдяки величезним гальмівним дискам розміром 395 мм спереду і 380 мм ззаду.

Мріємо про трек

Зрозуміло, що Competition створювали більше для гоночних треків, аніж для американських доріг. У нього продуктивніша система охолодження двигуна, в тому числі і додатковий електричний насос для охолодження турбокомпресора, котрий працює, навіть коли мотор вимикають. Підвіска отримала жорсткіші налаштування, новий поворотний кулак спереду, переналаштовану еластокінематику, клапани в амортизаторах налаштовані дещо по-іншому.

Точність у віражах неймовірна і не віриш, що на це здатна машина такої ваги і розміру. Але незважаючи на те, що ходову зробили значно жорсткішою, вона не витрясає душу навіть на офроудних ділянках, яких на маршруті виявилося несподівано багато. Бо ми все-ж таки в Арізоні, в якій для того, щоб дістатися колоритних ранчо чи локацій, треба з’їжджати з асфальту. І це на тоненькій гумі на 22-дюймових дисках.

Наприкінці тесту було трохи жаль, що такого монстра не випустили на трек. Адже це авто – найкраще, на чому я їздив за межами Європи. Але врешті-решт я зрозумів, що головний недолік цієї машини в тому, що наразі я не можу її собі дозволити. Бо коштує такий суперпозашляховик, наче заміський котедж. Простий Х5 М – 3,4 млн грн. Це як два Х5 xDrive25d. Х6М ще дорожчий, майже на сто тисяч. А пакет M Competition у нас пропонується як опція, яким можна долаштувати свою “емку” за додаткових 15 600 євро. І мабуть, це необхідна річ, якщо ви знайдете підходящий трек для реалізації усіх можливостей цього авто.

Автор: Сергій Волощенко

Фото: завода-виробника

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