19:25, сегодня

Когда я получил приглашение на тест самых мощных за всю историю существования моделей Х5 и Х6 версии М Competition в Америку, то сразу представил себе гоночный трек, например Laguna Seca, где знакомился с прошлыми "эмками". Но оказалось, что "кольца" не будет и тестировать 625-сильных монстров придется на обычных американских дорогах – между аризонских кактусов.

Эта поездка определенным образом стала знаковой. Еще в конце 90-х, когда я впервые попал в Америку, это была именно Аризона. Тогда мы тренировались на гоночных "Мустангах" в школе Боба Бондуранта, участника команды Шелби, о которой идет речь в фильме "Аутсайдеры" (другое название – Ford против Ferrari). Теперь снова придется гонять в Аризоне, но уже на авто немецкого бренда. Причем очень динамичных – для нас подготовили новейшие BMW Х5 и Х6 в исполнении М Competition. В них под капотом по 625 сил!

Впрочем, Америка – не самое лучшее место для тестирования спортивных автомобилей. Слово "спидинг" здесь звучит как приговор. Полиция жестко наказывает за превышение. Например, в соседнем штате за превышение на 30 миль/ч "светит" даже не штраф, а тюрьма. И как тут быть? Потому что М Competition от баварского бренда – не машина, а чистое безумие!

К счастью, на самом интересном серпатине в горах было несколько патрулей полиции, которых организаторы не только предупредили о наших заездах, а также заблаговременно попросили перекрыть движение на некоторых участках, чтобы журналисты могли погонять и почувствовать этих монстров в действии.

Разница есть!

Новые Х5 М и Х6 М отличаются от обычных Х5 и Х6 даже внешне. Спортивная система охлаждения заставила пересмотреть дизайн передка, где в переднем бампере появились большие воздухозаборники, а на крыльях – вентиляционные отверстия. Изменилась форма зеркал для улучшения аэродинамики, на двери багажника поселился спойлер, а в бампере сзади – диффузор. А в нем – огромные трубы.

Драматический саундтрек генерирует специально разработанная выпускная система M Sport, четыре трубы по 10 см создают яркий аккомпанемент. Его можно еще больше усилить, нажав кнопку M Sound Control на центральной консоли.

Сразу посмотрю, во что обут Competition. Это гигантские шины! И если для "эмки" серийные колеса – это 295/35 R21 спереди и 315/35 R21 сзади, то у Competition “обувь” размера 295/35 R21 спереди и 315/30 R22 сзади. Такие разноширокие шины для обычной "эмки" предлагаются исключительно за доплату.

Понятно, что и в салоне Competition впечатляет. Здесь шикарнейшие спортивные двухцветные М-кресла, в них подсвечиваются логотипы М, светятся также накладки на порогах. Красная кнопка запуска двигателя и две горячие кнопки М1 и М2 – на руле.

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А еще в Competition богатое оснащение. Здесь и проекционный экран, и цифровая панель приборов, соединенная с таким же 12,3-дюймовым экраном, и даже персональный ассистент, который откликается на фразу "Hey, BMW!".

Суперкар в коже внедорожника

Но рассматривать салон нет времени, поэтому быстренько за руль! Цель – ранчо между гор, где будет обед. К нему несколько часов езды. Пробираясь по столице Аризоны, стараюсь придерживаться скоростных режимов в 30-50 миль в час. Поэтому есть время рассмотреть. Финикс – чистый, богатый город, где летом температура достигает 50 градусов по Цельсию. Но сейчас здесь немало зелени и много ландшафтного дизайна.

Мы держим темп 50-55 миль, пока не попадаем на серпантин с копами, где можно "оторваться". Жму кнопку М1 на руле, активируя трековые настройки – и в бой.

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От голоса "эмки" закипает кровь. Ведь в Competition под капотом самый мощный за всю историю Х5 и Х6 двигатель. Это 4,4-литровый мотор V8 с двумя турбинами, который даже в слабой М-версии выдает 600 сил и момент в 750 Нм уже с 1800 об/мин. Но у нас в руках Competition, мощность которых подняли до 625 лошадиных сил. Получается, что по сравнению с предшественником, мощность экстремальной версии подняли аж на 50 "лошадок".

Соответственно, улучшилась и динамика. Если X5 M набирает первую "сотню" за 3,9 с (а это на 0,3 с быстрее предшественника), то X5 M Competition делает это за 3,8 с. Такая же динамика и в "икс шестых". Однако X6 M Competition показывает лучшие результаты в разгоне до 200 км/ч, набирая их за 13,2 с, в то время как X5 M Competition тратит на две десятых больше. Максимальная же скорость обычных "эмок" ограничена отметкой 250 км/ч, а с пакетом M Driver's Package ее можно поднять до 290 км/ч.

Вообще, словосочетание "обычная эмка" звучит несколько обидно, как для такого технологического шедевра. Мне бы хватило и 600 сил, даже без дополнительных 25 "лошадей". Но трековое выполнение Competition показывает, что даже крупные и тяжелые внедорожники превратились в бескомпромиссных гонщиков. Это настоящие суперкары в коже больших внедорожников! Мотор с легкостью крутится до 7200 оборотов, даря настоящий концерт, который вырывается прямо из выхлопных труб. Надо только немного приоткрыть окно и включить режим Sport. У меня после какого-то 10-го старта с места начало в глазах темнеть, а в голове ощущение, как на концерте рок-группы.

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Настрой меня

Автомат M Steptronic на 8 передач с функцией Drivelogic переключает скорости в спортивном режиме быстро, но без жестких ударов в спину. Нет никакого смысла пользоваться лепестками переключения под рулем, ведь коробка делает это очень быстро и своевременно. Впрочем, я все равно перебираю лепестки, чтобы насладиться звуком под сброс газа перед виражом, когда мотор ревет как бешеный. Тем более, что полный привод M xDrive с многодисковой муфтой и серийный для "эмок" активный задний дифференциал Active M, который перебрасывает момент между задними колесами на выходе в сочетании с широкими шинами 295/35 R21 спереди и 315/30 R22 сзади, дает колоссальный уровень сцепления.

Более того, в режиме 4WD Sport, когда большая часть момента перебрасывается на корму, можно даже вести автомобиль в управляемом заносе. Правда, я так и не нашел участки, где можно было бы это проверить, поэтому вынужден довериться информации из пресс-релиза.

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Руль M Servotronic с электроусилителем можно настраивать в двух уровнях чувствительности – Comfort и Sport. Но одна из новинок этого BMW – это возможность влиять на чувствительность педали тормоза. Такого раньше я не встречал ни на одном авто.

Усилитель тормозов оснащен электрическим насосом, который создает нужное давление в контуре. Эта система способна, в зависимости от выбранного режима, делать педаль более чувствительной к нажатию. Это круто во время агрессивной езды не только по треку, но и по серпантину, как в Аризоне. Ведь в этом случае можешь позже и точнее тормозить перед виражом, осаждая тяжелый SUV благодаря огромным тормозным дискам размером 395 мм спереди и 380 мм сзади.

Мечтаем о треке

Понятно, что Competition создавали больше для гоночных треков, чем для американских дорог. У него более производительная система охлаждения двигателя, в том числе и дополнительный электрический насос для охлаждения турбокомпрессора, который работает, даже когда мотор выключают. Подвеска получила более жесткие настройки, новый поворотный кулак спереди, перенастроенную эластокинематику, клапаны в амортизаторах настроены несколько по-другому.

Точность в виражах невероятная, и не веришь, что на это способна машина такого веса и размера. Но несмотря на то, что ходовую сделали значительно жестче, она не вытряхивает душу даже на офроудних участках, которых на маршруте оказалось неожиданно много. Потому что мы все же в Аризоне, в которой для того, чтобы добраться до колоритных ранчо или локаций, надо съезжать с асфальта. И это на тонкой резине на 22-дюймовых дисках.

В конце теста было немного жаль, что такого монстра не выпустили на трек. Ведь это авто – лучшее, на чем я ездил за пределами Европы. Но в конце концов я понял, что главный недостаток этой машины в том, что сейчас я не могу ее себе позволить. Потому что стоит такой супервнедорожник, как загородный коттедж. Простой Х5 М – 3,4 млн грн. Это как два Х5 xDrive25d. Х6 М еще дороже, почти на сто тысяч. А пакет M Competition у нас предлагается в качестве опции, которой можно донастроить свою "эмку" за дополнительные 15 600 евро. И пожалуй, это необходимая вещь, если вы найдете подходящий трек для реализации всех возможностей этого авто.

Автор: Сергей Волощенко

Фото: завода-производителя

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