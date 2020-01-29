Продажі першого гібридного кросовера японського бренду в Україні вже у квітні 2020 року.

Поява CR-V Hybrid – це перший гібридний кросовер бренду з передовою гібридною системою intelligent Multi Mode Drive (i-MMD), який доступний європейським споживачам, в тому числі і українським.

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На відміну від традиційних гібридів, новий CR-V Hybrid з системою i-MMD оснащений приводним електромотором, що рухає автомобіль, та додатковим електромотором – “генератором”, який виробляє для цього електрику за допомогою бензинового двигуна. Також від бензинового двигуна через цей мотор-”генератор” заряджається високовольтний акумулятор. Таким чином суть роботи гібридної CR-V полягає в тому, що бензиновий 2.0 літровий двигун працює перш за все для генерації електроенергії, і використовується для руху автомобілю лише на високих швидкостях. Тому автомобіль, по суті, є електромобілем, який не потребує зарядки від сторонніх елементів живлення, оскільки завжди має на борту свій “двигун-генератор” для вироблення електроенергії.

Унікальна система Honda i-MMD автоматично та непомітно перемикається між трьома режимами, щоб забезпечити максимальну паливну ефективність під час руху, не вимагаючи від водія будь-якої участі, а саме:

Electric drive – електричний режим, де літій-іонний акумулятор безпосередньо подає живлення на електродвигун; Автомобіль приводиться в рух електродвигуном.

Hybrid drive – гібридний режим, де ДВЗ (двигун внутрішнього згоряння) приводить в рух електродвигун-генератор, який, в свою чергу, подає живлення на електричний двигун та заряджає батарею; автомобіль приводиться в рух електродвигуном.

Engine drive – режим ДВЗ, де двигун підключається безпосередньо до коліс через з’єднувальну муфту; Автомобіль приводиться в рух ДВЗ. Завдяки системі i-MMD новий CR-V став найефективнішим гібридом у своєму класі з точки зору традиційного споживання палива та корисної енергії.

Автомобіль буде доступний в комплектації Executive в моно- та повнопривідному варіанті, орієнтовною вартістю 41 990$ та 44 490$.

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