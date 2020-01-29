Продажи первого гибридного кроссовера бренда в Украине начнутся уже в апреле 2020 года.

Появление CR-V Hybrid – первый гибридный кроссовер бренда с передовой гибридной системой intelligent Multi Mode Drive (i-MMD), который доступен европейским потребителям, в том числе и украинским.

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В отличие от традиционных гибридов, новый CR-V Hybrid с системой i-MMD оснащен приводным электромотором, который двигает автомобиль, и дополнительным электромотором – "генератором", который производит для этого электричество с помощью бензинового двигателя. Также от бензинового двигателя через этот мотор "генератор" заряжается высоковольтный аккумулятор. Таким образом суть работы гибридной CR-V заключается в том, что бензиновый 2.0 литровый двигатель работает прежде всего для генерации электроэнергии, и используется для движения автомобиля только на высоких скоростях. Поэтому автомобиль, по сути, является электромобилем, который не требует зарядки от посторонних элементов питания, поскольку всегда имеет на борту свой "двигатель-генератор" для выработки электроэнергии.

Уникальная система Honda i-MMD автоматически и незаметно переключается между тремя режимами, чтобы обеспечить максимальную топливную эффективность во время движения, не требуя от водителя какого-либо участия, а именно:

Electric drive – электрический режим, где литий-ионный аккумулятор непосредственно подает питание на электродвигатель; автомобиль приводится в движение электродвигателем.

Hybrid drive – гибридный режим, где ДВС (двигатель внутреннего сгорания) приводит в движение электродвигатель-генератор, который, в свою очередь, подает питание на электрический двигатель и заряжает батарею; Автомобиль приводится в движение электродвигателем.

Engine drive – режим ДВС, где двигатель подключается непосредственно к колесам через соединительную муфту; автомобиль приводится в движение ДВС. Благодаря системе i-MMD новый CR-V стал самым эффективным гибридом в своем классе с точки зрения традиционного потребления топлива и полезной энергии.

Автомобиль будет доступен в комплектации Executive в моно- и полноприводном варианте, ориентировочной стоимостью 41 990 $ и 44 490 $.

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