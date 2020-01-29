Интерьер новинки также попал в объектив шпионской камеры.

Шпионские снимки следующего поколения Kia Sorento 2021 уже неоднократно всплывали в Сети, однако на этот раз кроссовер можно увидеть без камуфляжа.

Смотрите также: SEAT Leon 2020 представлен официально: характеристики, фото, видео

Пользователь Instagram CocheSpias разместил несколько фотографий Sorento, которые, фактически, полностью раскрывают внешность и интерьер новинки. Популярный кроссовер уподобился последним моделям марки – большому Telluride и компактному Seltos. Главное обновление для салона – селектор коробки переключения передач.

По предварительной информации, Kia Sorento 2021 будет предложен как с традиционными моторами, так и с плагин-гибридной силовой установкой. Корейский автомобильный блог, ссылаясь на неназванный источник, сообщает, что новый Sorento дебютирует в Корее уже в середине февраля, а гибрид и плагин-гибридные версии будут представлены в мае.

Также интересно: KIA показала изображение нового компактного кроссовера