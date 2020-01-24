Официальная премьера концептуальной модели состоится на автосалоне в Дели

KIA Motors India представляет первые изображения концепт-кара, премьера которого состоится на автосалоне Delhi Auto Expo 2020 года, и станет третьим предложением Kia для местного рынка.

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Благодаря современному, динамичному и смелому дизайну, эта концепция станет свидетельством ориентированности KIA на инновации и преимущества локальных потребителей. Эта смелая концепция вместе с ее умопомрачительным внешним видом, размерами и особенностями воплотит лозунг Kia "Искусство удивлять". Delhi Auto Expo 2020 пройдет в Дели, Индия с 6 по 9 февраля 2020 года.

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