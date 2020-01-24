Автомобиль вылетел с дороги в скалах на скорости около 160 км/ч.

Сногсшибательный трюк для владельца Mercedes закончился трагически.

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Калифорнийская полиция до сих пор пытается разобраться в случившемся, но местные СМИ сообщают, что в понедельник, около 8:30 утра, в городе Фресно, штат Калифорния 58-летний Дэвид Каллахан разбился на автомобиле, убегая от полицейской погони. По версии KSEE, Каллахан двигался на своей машине по шоссе в странной манере, чем вызвал заинтересованность со стороны патрульных. Требование полиции остановиться водитель проигнорировал, после чего началось преследование.



Фото: Дэвид Каллахан / Carscoops

По словам очевидца, который разговаривал со станцией KSEE, автомобиль Каллахан успел набрать высокую скорость, около 160 км/ч, прежде чем спрыгнул со скалы над пропастью. Импровизированный трамплин со скалы и скорость позволили машине перелететь через реку Сан Хоакин, расстояние составило около 120 метров! К сожалению, пережить прыжок водитель не смог.

Причины странного поведения Дэвид Каллахан устанавливаются, что заставило мужчину бежать от копов и решиться на самоубийственный прыжок, пока не ясно. Полиция говорит, что у него были какие-то проблемы дома, однако не исключает также возможности алкогольного или наркотического опьянения – ранее Каллахан имел с этим проблемы.

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