Автомобіль вилетів з дороги у скелях на швидкості близько 160 км/год.

Карколомний трюк для власника Mercedes закінчився трагічно.

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Каліфорнійська поліція досі намагається розібратись у тому, що трапилось, але місцеві ЗМІ повідомляють, що в понеділок, близько 8:30 ранку, у місті Фресно, штат Каліфорнія 58-річний Девід Каллахан розбився на автомобілі, утікаючи від поліцейської погоні. За версією KSEE, Каллахан рухався на своїй машині по шосе в дивній манері, чим викликав зацікавленість з боку патрульних. Вимогу поліції зупинитись водій проігнорував, після чого розпочалось переслідування.



Фото: Девід Каллахан / Carscoops

За словами очевидця, який розмовляв зі станцією KSEE, автомобіль Каллахана встиг набрати високу швидкість, близько 160 км/год, перш ніж зістрибнув зі скелі над прірвою. Імпровізований трамплін зі скелі та швидкість дозволили машині перелетіти через річку Сан Хоакін, відстань склала близько 120 метрів! Нажаль, пережити стрибок водій не зміг.



Причини дивної поведінки Девід Каллахан встановлюються, що змусило чоловіка тікати від копів і зважитись на самовбивчий стрибок, поки не ясно. Поліція каже, що у нього були якісь негаразди вдома, однак не виключає також можливості алкогольного чи наркотичного сп’яніння – раніше Каллахан мав з цим проблеми.

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