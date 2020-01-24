Офіційна прем'єра концептуальної моделі відбудеться на автосалоні в Делі

KIA Motors India представляє перші зображення концепт-кара, прем'єра якого відбудеться на автосалоні Delhi Auto Expo 2020 року, і стане третім пропозицією Kia для місцевого ринку.

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Завдяки сучасному, динамічному і сміливому дизайну, ця концепція стане свідченням орієнтованості KIA на інновації та переваги локальних споживачів. Ця смілива концепція разом з її запаморочливим зовнішнім виглядом, розмірами і особливостями втілить гасло Kia "Мистецтво дивувати". Delhi Auto Expo 2020 відбудеться в Делі, Індія з 6 по 9 лютого 2020 року.

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