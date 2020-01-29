Інтер'єр новинки також потрапив у об'єктив шпигунської камери.

Шпигунські знімки наступного покоління Kia Sorento 2021 вже неодноразово спливали в Мережі, однак цього разу кросовер можна побачити без камуфляжу.

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Користувач Instagram CocheSpias розмістив кілька світлин Sorento, котрі, фактично, повністю розкривають зовнішність та інтер’єр новинки. Популярний кросовер уподібнився останнім моделям марки – великому Telluride та компактному Seltos. Головне оновлення для салону – селектор коробки перемикання передач.



За попередньою інформацією, Kia Sorento 2021 буде запропонований як з традиційними моторами, так і з плагін-гібридною силовою установкою. Корейський автомобільний блог, посилаючись на неназване джерело, повідомляє, що новий Sorento дебютує в Кореї вже в середині лютого, а гібрид та плагін-гібридні версії будуть представлені у травні.

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