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Кількість моделей кросоверів у деяких автовиробників вже більша, аніж легкових моделей. Ось і новинка від Mazda зайняла нову нішу, та ще й вразила ринок набором технологічних рішень.

Автор: Сергій Волощенко

Фото: Владислав Плєшаков

Усі чекали, що новий кросовер Mazda СХ-30 замінить компактний СХ-3, який з певними оновленнями тримається на конвеєрі з 2014 року. Але “тридцятка” вирішила зручно вмоститися між нею і "старшою сестрою" СХ-5. При довжині 439 см нова СХ-30 трохи довша за СХ-3 (427 см) та коротша за СХ-5 (яка має в довжину 455 см). Але таке позиціонування не сприймається тавтологією, а на фоні цих “родичів” новий SUV став більш прогресивним.

Перше враження

Взагалі цей тест-драйв став знаковим. Вперше після місячної перерви на карантин нам дісталася тестова машина. Ще й погода почала вимальовуватися. А гарний настрій в нашій справі – це ледве не найважливіша річ. Натхнення не любить сірих тонів і мряки. Та ще й колір у кросовера той самий, яким так пишається “Мазда” – червоний Soul Red Сrystal. В залежності від освітлення та кута огляду він трохи змінює відтінок.

Враховуючи, що на минулорічний міжнародний тест СХ-30 в Барселоні я не потрапив, для мене це стало першим знайомством із кросовером нової генерації. Взагалі цей вираз “нова генерація” в прес-релізі зустрічається ледве не частіше назви моделі. Так-так, ми зрозуміли, що це машина нового покоління, створена на платформі Mazda 3. І тому між СХ-3, яку створено на платформі Mazda2, і новим кросовером СХ-30 дуже суттєва різниця.

СХ-30 навіть зовні ну дуже схожий на хетчбек третьої серії. Завдяки цьому новий кросовер можна назвати однією з найгарніших “Мазд”. Але це не просто «трійка» з позашляховим обвісом та більшим кліренсом, який становить 175 мм. У СХ-30 власний кузов, коротший і вищий. При цьому багажник у порівнянні із хетчбеком 3-ї серії виріс до 430 літрів (398 л у хетчбека). Хоча у тої ж СХ-5 відділення для валіз значно більше і вміщує 477 літрів.

Українським покупцям пропонують три комплектації і всі на 18-ти дюймових дисках, з широкими та низькопрофільними шинами 215/55.

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Технологічний мінімалізм

Та гармонії вистачає не тільки в зовнішності. В салоні – мінімалістичний стиль, але з високоякісними матеріалами, гідними преміум-класу. Якість матеріалів мені здається навіть кращою, ніж в СХ-5. І в цьому сенсі новий СУВ можна назвати лідером класу. До того ж найпростіша комплектація у СХ-30 багатша, ніж початкова у СХ-5.

На панелі приладів у СХ-30 – семидюймовий екран, а на центральній консолі - монітор на 8,8 дюймів. Мультимедійна система працює дуже швидко, медіацентр дружить з Apple CarPlay та Android Auto. А комплекс безпеки i-Activsense отримав моніторинг втоми водія. Якість картинки з камери кругового огляду 360◦ вражає. Ще у СХ-30 є кольоровий проекційний екран та крута аудіосистема Bose на 12 динаміків, у якої в меню навіть є власний 13-полосний еквалайзер.

Імпортер каже, що комплектація Premium не має конкурентів серед свого класу в країні з точки зору набору обладнання. Але задній ряд, як і у більшості конкурентів в цьому класі, не надто просторий.

Гібрид, але не зовсім

В той час як більшість кросоверів мають мотори з турбінами, Mazda сповідує релігію атмосферних двигунів. Тому під капотом СХ-30, які продають в Україні – виключно дволітровий атмосферник на 150 сил.

Але не треба його плутати із старими дволітровиками такої ж потужності, які можна було зустріти в більшості “Мазд”. Адже це - мотор нової генерації, який входить до складу так званої “м’якої гібридної системи”. Мотор вміє вимикати два циліндри під час низьких навантажень і має стратер-генератор, який перетворює кінетичну енергію гальмування в електричну й підзаряджає 24-вольтну батарею. Вона, в свою чергу, живить усіх споживачів енергії, коли мотор вимкнено і допомагає машині стартувати.

Цікаво, що хоч кросовер і створено на платформі Мazda 3, інші мотори від неї для СХ-30 не пропонують. І якщо з бензиновиком 1,5 л все зрозуміло (його би не вистачило для кросовера), то дизель 1,8 л було би цікаво побачити на СХ-30. Але, ймовірно, він виходить дорожчим, ніж 150-сильний дволітровик, та й європейці в першу чергу самі замовляють такі машини.

Проїхавшись кілька кілометрів за кермом новачка, я зрозумів що цей мотор схожий на інші бензиновики марки. Він сприймається дещо кволим на низах, адже максимальний момент 213 Нм видає на позначці 4000 обертів на хвилину, але й доволі жваво крутиться до 6500 об/хв. І немає враження, що йому важко в червоній зоні тахометра.

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На чутливість педалі газу і темп роботи 6-швидкісного “автомата” можна вплинути, натиснувши кнопку Sport на центральному тунелі. В такому режимі повнопривідна СХ-30 набирає “сотню” за 10,4 с і здатна розганятися до 193 км/год. Передньопривідне виконання на чотири десятих швидше при старті до 100 км/год і набирає максимум швидкості у 194 км/год.

Технологічний монстр

Відчувається що це нове покоління і з точки зору звукоізоляції. Дуже тихий автомобіль! Кросовер дуже стабільний на прямій, а завдяки новій системі утримування в смузі навчився.не тільки сповіщати звуковими сигналами про виїзд за межі смуги, але й “відштовхуватись” від розмітки.

Керується Mazda CX-30 не гірше хетчбека. Вищий кузов компенсується наявністю батареї гібридної установки, яка розташована між колесами і допомагає оптимізувати розподілення ваги. Так, він трохи сильніше, ніж та ж Mazda 3, нахиляється у віражах, але керується непогано. Ні, я не можу сказати, що це справжній спортивний хетч, але слухняність демонструє кращу, ніж більшість кросоверів схожого розміру.

Натомість все чудово із комфортом. Ходова еластично відпрацьовує ямки різного калібру і не доводиться мружитися чи думати про вибір вищої гуми. Цікаво, що незважаючи на те, що ззаду у СХ-30 балка, вона все-ж таки оснащується повним приводом. Це не стільки допомагає реалізувати потужність під час розгону, скільки робить кросовер всесезонним транспортом. Бо про можливості за межами асфальту під час тесту я навіть не думав. Гламурна зовнішність якось погано пов’язана із форсуванням бездоріжжя. Хоча, впевнений, що Mazda здатна доїхати у віддалені куточки піщаних пляжів чи форсувати мокрі після дощу галявини.

Більше інформації – за посиланням.

А ще я сподівався, що “Мазда” нової генерації гальмуватиме краще, ніж “шістка” чи СХ-5. Але після кількох швидких заїздів зрозумів, що ефективності гальм тут теж не вистачає. Хоча в порівнянні зі старшими сестрами прогрес все ж є.

Мотори Skyactive-G славляться вмінням непогано економити. І новачок – не виключення. До того ж, завдяки більш чутливій системі “старт-стоп” він раніше глушить мотор на світлофорах і вміє вимикати пару циліндрів. Принаймні, пального витрачає він на літр менше, ніж СХ-5 з дволітровиком - вкладається в 5,6 л/100 км. І в цьому сенсі порівняння ми взяли не зі стелі. Справа в тому, що зараз клієнти, які приходять купувати СХ-5, часто зупиняють свій вибір на СХ-30. Дається взнаки модерновість нової моделі, а також значно кращий набір обладнання.

Хоча жінок більше приворожує приваблива зовнішність. Плюс спрацьовує “вау-ефект”. Адже це – справжній шоу-стоппер на сьогоднішній день. Київ поки бачив ці машини тільки на картинках, і поглядами це авто проводжають не лише власники “Мазд”.

Цікаво, що порівняння із СХ-5 напрошується також, коли вивчаєш прайс-листи. СХ-30 пропонується у трьох комплектаціях – Style, Executive та Premium. Ціна на найпростішу передньопривідну машину стартує з позначки 724 100 грн. А топовий варіант заважує на 925 700 грн. Тобто в цей діапазон потрапляють СХ-5 у виконанні Touring з мотором 2,0 та 2,5 літра. Але, як я вже згадував, новачок пропонує значно більше обладнання.

Якщо подивитися на те, в якому оточенні доводиться святкувати дебют новій моделі, то можна сказати що СХ-30 вдалося виділитися. Адже конкурувати зі старшими братами і сестрами завжди нелегко. Але СХ-30 виявилася багато в чому кращою.

Запис на тест-драйв – тут.