09:09, сегодня

Количество моделей кроссоверов у некоторых автопроизводителей уже больше, чем легковых моделей. Вот и новинка от Mazda заняла новую нишу, да еще и поразила рынок набором технологических решений.

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Владислав Плешаков

Все ждали, что новый кроссовер Mazda СХ-30 заменит компактный СХ-3, который с некоторыми обновлениями держится на конвейере с 2014 года. Но “тридцатка” решила удобно устроиться между ней и "старшей сестрой" СХ-5. При длине 439 см новая СХ-30 немного длиннее СХ-3 (427 см) и короче СХ-5 (она в длину 455 см). Но такое позиционирование не воспринимается тавтологией, а на фоне этих “родственников” новый SUV стал более прогрессивным.

Первое впечатление

Вообще этот тест-драйв стал знаковым. Впервые после месячного перерыва на карантин нам досталась тестовая машина. Еще и погода начала вырисовываться. А хорошее настроение в нашем деле – это едва ли не самая важная вещь. Вдохновение не любит серых тонов и мряки. Да еще и цвет у кроссовера тот самый, которым так гордится “Мазда” – красный Soul Red Crystal. В зависимости от освещения и угла обзора он немного меняет оттенок.

Учитывая, что на прошлогодний международный тест СХ-30 в Барселоне я не попал, для меня это стало первым знакомством с кроссовером новой генерации. Вообще это выражение “новая генерация” в пресс-релизе встречается едва ли не чаще названия модели. Да-да, мы поняли, что это машина нового поколения, созданная на платформе Mazda 3. И поэтому между СХ-3, которая создана на платформе Mazda2, и новым кроссовером СХ-30 очень существенная разница.

СХ-30 даже внешне ну очень похож на хэтчбек третьей серии. Благодаря этому новый кроссовер можно назвать одной из самых красивых “Мазд”. Но это не просто “тройка” с внедорожным обвесом и большим клиренсом, который составляет 175 мм. У СХ-30 собственный кузов, короче и выше. При этом багажник в сравнении с хэтчбеком 3-й серии вырос до 430 литров (398 л у хэтчбека). Хотя у той же СХ-5 отделение для чемоданов значительно больше и вмещает 477 литров.

Украинским покупателям предлагают три комплектации и все на 18-ти дюймовых дисках, с широкими и низкопрофильными шинами 215/55.

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Технологический минимализм

Гармонии хватает не только во внешности. В салоне – минималистичный стиль, но с высококачественными материалами, достойными премиум-класса. Качество материалов мне кажется даже лучше, чем у СХ-5. И в этом смысле новый SUV можно назвать лидером класса. К тому же самая простая комплектация у СХ-30 богаче, чем начальная у СХ-5.

На панели приборов у СХ-30 – семидюймовый экран, а на центральной консоли – монитор 8,8 дюйма. Мультимедийная система работает очень быстро, медиацентр дружит с Apple CarPlay и Android Auto. А комплекс безопасности i-Activsense получил мониторинг усталости водителя. Качество картинки с камеры кругового обзора 360◦ впечатляет. Еще у СХ-30 есть цветной проекционный экран и крутая аудиосистема Bose на 12 динамиков, у которой в меню даже есть собственный 13-полосный эквалайзер.

Импортер говорит, что у комплектации Premium нет конкурентов среди своего класса в стране с точки зрения набора оборудования. Но задний ряд, как и у большинства конкурентов в этом классе, не слишком просторный.

Гибрид, но не совсем

В то время как большинство кроссоверов оснащены моторами с турбинами, Mazda исповедует религию атмосферных двигателей. Поэтому под капотом СХ-30, продающихся в Украине – исключительно двухлитровый атмосферник на 150 сил.

Но не нужно его путать со старыми двухлитровиками такой же мощности, которые можно было встретить в большинстве “Мазд”. Ведь это мотор новой генерации, который входит в состав так называемой “мягкой гибридной системы”. Мотор умеет отключать два цилиндра при низких нагрузках и оснащен стратер-генератором, который преобразует кинетическую энергию торможения в электрическую и подзаряжает 24-вольтовую батарею. Она, в свою очередь, питает всех потребителей энергии, когда мотор выключен и помогает машине стартовать.

Интересно, что хоть кроссовер и создан на платформе Мazda3, другие моторы от нее для СХ-30 не предлагают. И если с бензиновиком 1,5 л все понятно (его бы не хватило для кроссовера), то дизель 1,8 л было бы интересно увидеть на СХ-30. Но, вероятно, он получается дороже, чем 150-сильный двухлитровик, да и европейцы в первую очередь сами заказывают такие машины.

Проехав несколько километров за рулем новичка, я понял, что этот мотор похож на другие бензиновые двигатели марки. Он воспринимается несколько слабым на низах, ведь максимальный момент 213 Нм выдает на отметке 4 000 оборотов в минуту, хотя и довольно резво крутится до 6 500 об/мин. И нет впечатления, что ему тяжело в красной зоне тахометра.

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На чувствительность педали газа и темп работы 6-скоростного “автомата” можно повлиять, нажав кнопку Sport на центральном тоннеле. В таком режиме полноприводная СХ-30 набирает “сотню” за 10,4 с и способна разгоняться до 193 км/час. Переднеприводное исполнение на четыре десятых быстрее при старте до 100 км/ч и набирает максимум скорости в 194 км/час.

Технологический монстр

Чувствуется, что это новое поколение и с точки зрения звукоизоляции. Очень тихий автомобиль! Кроссовер очень стабилен на прямой, а благодаря новой системе удерживания в полосе, научился не только оповещать звуковыми сигналами о выезде за пределы полосы, но и “отталкиваться” от разметки.

Управляется Mazda CX-30 не хуже хэтчбека. Высокий кузов компенсируется наличием батареи гибридной установки, которая расположена между колесами и помогает оптимизировать распределение веса. Да, он чуть сильнее, чем та же Mazda 3, наклоняется в виражах, но управляется неплохо. Нет, я не могу сказать, что это настоящий спортивный хэтч, но послушание демонстрирует лучшее, чем большинство кроссоверов похожего размера.

В то же время все прекрасно с комфортом. Ходовая эластично отрабатывает ямки разного калибра и не приходится щуриться или думать о выборе высшей резины. Интересно, что несмотря на то, что сзади у СХ-30 балка, она все-таки оснащается полным приводом. Это не столько помогает реализовать мощность во время разгона, сколько делает кроссовер всесезонным транспортом. Потому о возможности теста за пределами асфальта я даже не думал. Гламурная внешность как-то плохо связана с форсированием бездорожья. Хотя, уверен, что Mazda способна доехать в отдаленные уголки песчаных пляжей или выезжать на мокрые после дождя лужайки.

Больше информации – по ссылке.

А еще я надеялся, что “Мазда” новой генерации будет тормозить лучше, чем “шестерка” или СХ-5. Но после нескольких быстрых заездов понял, что эффективности тормозов здесь тоже не хватает. Хотя в сравнении со старшими сестрами прогресс все же есть.

Моторы Skyactive-G славятся умением неплохо экономить. И новичок – не исключение. К тому же, благодаря более чувствительной системе “старт-стоп”, он раньше глушит мотор на светофорах и умеет отключать пару цилиндров. По крайней мере, горючего тратит он на литр меньше, чем СХ-5 с двухлитровиком – укладывается в 5,6 л / 100 км. И в этом смысле сравнение мы взяли не с потолка. Дело в том, что сейчас клиенты, которые приходят покупать СХ-5, часто останавливают свой выбор на СХ-30. Сказывается современность новой модели, а также значительно лучший набор оборудования.

Хотя женщин больше привораживает привлекательная внешность. Плюс срабатывает “вау-эффект”. Ведь это – настоящий шоу-стоппер на сегодняшний день. Киев пока видел эти машины только на картинках, и взглядами это авто провожают не только владельцы “Мазд”.

Интересно, что сравнение с СХ-5 напрашивается, когда изучаешь прайс-листы. СХ-30 предлагается в трех комплектациях – Style, Executive и Premium. Цена на самую простую переднеприводную машину стартует с отметки 724 100 грн. А топовый вариант “весит” 925 700 грн. То есть в этот диапазон попадают СХ-5 в исполнении Touring с мотором 2,0 и 2,5 литра. Но, как я уже упоминал, новичок предлагает гораздо больше оборудования.

Если посмотреть на то, в каком окружении приходится праздновать дебют новой модели, то можно сказать, что СХ-30 удалось выделиться. Ведь конкурировать со старшими братьями и сестрами всегда нелегко. Но СХ-30 оказалась во многом лучше.

Запись на тест-драйв – здесь.