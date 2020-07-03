Актуальне покоління легендарного позашляховика на конвеєрі вже 13 років, поява наступника вже не за горами. Ось, що про нього відомо зараз.

Toyota Land Cruiser серії J200 існує з 2007 року – за мірками автоіндустрії це “пенсійний вік”, не багато сучасних машин витримують такі часові випробування. Інформацію про наступника японці тримають за сімома замками, та дещо все ж просочилось в Мережу.

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Найперше, що потрібно сказати про нове покоління Land Cruiser – він з’явиться “протягом найближчих місяців”, хоча раніше представник компанії заявляв, що у 2020-му його чекати не варто. Cruiser залишиться справжнім позашляховиком з рамним куовом. Це офіційна інформація. А от індекс 300 для Land Cruiser не підтверджений. Решта інформації також носить неофіційний характер.

Новий Land Cruiser може отримати кілька нових двигунів та приводів. Головна тема для обговорення тут – можлива відмова від мотора 4,8-літрового V8 на користь 3,5-літрового V6 з гібридним додатком, котрому обіцяють “продуктивність, не меншу, ніж у V8”. Останній варіант здається правдоподібним, оскільки Toyota в даний час застосовує цю установку в Lexus LS500.

Усі мотори, швидше за все, будуть пов'язані з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Ймовірно, усі комплектації нового покоління LC матимуть повнопривідну трансмісію.

Очевидно, що Toyota Land Cruiser залишиться флагманом і найдорожчою за ціною моделлю в лінійці Toyota.

Наступний Toyota Land Cruiser, через пандемію COVID-19, може затриматись з ринковим дебютом.

Фото: неофіційні зображення Toyota Land Cruiser 300

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