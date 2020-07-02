Електричний кросовер отримав спортивну версію, та вона мое бути не найсильнішою. За схемою дизель-бензинових моделей, e-tron може отримати ще й версію RS.

Спортивні версії електричних кросоверів Audi e-tron та e-tron Sportback оснащуються силовими установками з трьома моторами, котрі забезпечують ідеальний розподіл крутного моменту і керованість.

Також цікаво: Volkswagen представив оновлений Tiguan одразу з версіями R та eHybrid

Сукупна віддача тримоторного комплексу сягає 503 к.с., а піковий крутний момент – 973 Нм. Такі показники продуктивності обидва кросовера здатні видавати лише протягом 8 секунд, а більшу частину часу мають скромніші характеристики.

Від 0 до 100 км/год кросовери “на максималках” здатні розганятись за 4,5 секунди – це на 1,2 секунди швидше за звичайний e-tron. У стандартній ситуації працюють тільки двигуни на задній осі, передній агрегат долучається до роботи лише у разі необхідності. Максимальна швидкість S-версій – 210 км/год, запас ходу на одному заряді – близько 360 кілометрів.

Фото: Audi e-tron S та e-tron Sportback S / Audi

Зовні більш потужні електрокроссовери відрізняються розширеними колісними арками і характерними елементами декору. У салоні з'явилися спортивні крісла з вираженою бічною підтримкою. В снащення спортивних версій включені переналаштована пневмопідвіска, більш потужні гальма і динамічні заслінки в передньому бампері. Європейські дилери прийматимуть замовлення на новинку вже цього літа, відомі ціни для Великобританії: Audi e-tron S коштуватиме від 87 000 фунтів (2,9 млн грн), а e-tron S Sportback обійдеться мінімум в 88 700 фунтів (2,96 млн грн).

Дивіться також: Citroën С4 нового покоління і формату представлений офіційно: тепер це електричний купе-кросовер