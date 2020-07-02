Электрический кроссовер получил спортивный версию, и она может быть не самой сильной. По схеме дизель-бензиновых моделей, e-tron может получить еще и версию RS.

Спортивные версии электрических кроссоверов Audi e-tron и e-tron Sportback оснащаются силовыми установками с тремя моторами, которые обеспечивают идеальное распределение крутящего момента и управляемость.

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Совокупная отдача трехмоторный комплекса достигает 503 л.с., а пиковый крутящий момент – 973 Нм. Такие показатели производительности оба кроссовера способны выдавать только в течение 8 секунд, а большую часть времени имеют более скромные характеристики.

От 0 до 100 км/ч кроссоверы "на максималке” способны разгоняться за 4,5 секунды – это на 1,2 секунды быстрее обычного e-tron. В стандартной ситуации работают только двигатели на задней оси, передний агрегат подключается к работе только в случае необходимости. Максимальная скорость S-версий – 210 км/ч, запас хода на одном заряде – около 360 километров.

Фото: Audi e-tron S и e-tron Sportback S / Audi

Внешне более мощные електрокроссоверы отличаются расширенными колесными арками и характерными элементами декора. В салоне появились спортивные кресла с выраженной боковой поддержкой. В оснащение спортивных версий включены перенастроенная пневмоподвеска, более мощные тормоза и динамические заслонки в переднем бампере. Европейские дилеры будут принимать заказы на новинку уже этим летом, известны цены для Великобритании: Audi e-tron S будет стоить от 87 тысяч фунтов (2,9 млн грн), а e-tron S Sportback обойдется минимум в 88 700 фунтов (2,96 млн грн).

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