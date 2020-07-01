Промежуточный апдейт для Tiguan, перед полноценной сменой поколений, принес много изменений для компактного кроссовера.

Актуальному, второму, поколению Volkswagen Tiguan уже почти пять лет, поэтому немецкий автопроизводитель провел для него масштабное обновление.

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Обновление этой модели для производителя имеет большое значение, ведь Tiguan, по результатам 2019 года, умудрился обогнать в популярности даже Golf. Модернизация коснулась каждого аспекта кроссовера.

Внешний вид не стал сюрпризом, благодаря многочисленным шпионским фото. Увеличенная радиаторная решетка вызывает ассоциации со старшими кроссоверами марки – Touareg и Atlas. Обновленный “Тигуан” получил матричную светодиодную оптику, изменилась форма фонарей, бамперов и даже логотип марки у кроссовера теперь новый.

Салон отличился новым рулем с сенсорными панелями, сенсорным управлением климатической установкой, виртуальной панелью приборов и медиакомплексом MIB3 с поддержкой беспроводной интеграции смартфонов и улучшенным распознаванием голосовых команд. В оснащение включена акустика Harman/Kardon на 480 ватт.

Электронные системы помощи водителю стали более эффективными, в частности, теперь они лучше распознают пешеходов и дорожную разметку.

Фото: Volkswagen Tiguan 2020 / Volkswagen

Линейка моторов кроссовера была реструктурирована, однако полный список доступных двигателей пока не объявлен. Топовой версией модели будет Tiguan R с 320-сильным турбомотором и новой системой полного привода, способной распределять крутящий момент между задними колесами. Такая версия имеет на 10 мм меньший клиренс, регулируемые амортизаторы и спортивный режим работы электроники. Кроме того, такому внедорожнику положены особые бамперы, задний диффузор, спортивная выхлопная система Akrapovich с четырьмя патрубками, 21-дюймовые колесные диски и спортивные кресла с интегрированными подголовниками.

Модификация Tiguan eHybrid унаследовала силовую установку от Golf GTE, она производит 245 лошадиных сил мощности. Она базируется на 1,4-литровом бензиновом турбомоторе, работающем при поддержке электромотора и компактной батареи. В электрическом режиме Tiguan eHybrid способен проехать до 50 км.

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