Проміжний апдейт для Tiguan, перед повноцінною зміною поколінь, приніс чимало змін для компактного кросовера.

Актуальному, другому, поколінню Volkswagen Tiguan вже майже п’ять років, тож німецький автовиробник провів для нього масштабне оновлення.

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Оновлення цієї моделі для виробника має велике значення, адже Tiguan, за результатами 2019 року, примудрився обігнати в популярності навіть Golf. Модернізація торкнулась кожного аспекта кросовера.

Зовнішній вигляд не став сюрпризом, завдяки численим шпигунським фото. Збільшена радаторна решітка викликає асоціації зі старшими кросоверами марки – Touareg і Atlas. Оновлений “Тігуан” отримав матричну світлодіодну оптику, змінилась форма ліхтарів, бамперів і навіть логотип марки у кросовера тепер новий.

Салон відзначився новим кермом з сенсорними панелями, сенсорним управлінням кліматичною установкою, віртуальною панеллю приладів та медіакомплексом MIB3 з підтримкою бездротової інтеграції смартфонів і поліпшеним розпізнаванням голосових команд. В оснащення включена акустика Harman / Kardon на 480 ват.

Електронні системи допомоги водію стали ефективнішими, зокрема, тепер вони краще розпізнають пішоходів і дорожню розмітку.

Фото: Volkswagen Tiguan 2020 / Volkswagen

Лінійка моторів кросовера була реструктурована, однак повний список доступних двигунів поки не оголошений. Топовою версією моделі буде Tiguan R з 320-сильним турбомотором і новою системою повного приводу, здатною розподіляти крутний момент між задніми колесами. Така версія має на 10 мм менший кліренс, регульовані амортизатори та спортивний режимом роботи електроніки. Крім того, такому позашляховику покладені особливі бампери, задній дифузор, спортивна вихлопна система Akrapovich з чотирма патрубками, 21-дюймові колісні диски та спортивні крісла з інтегрованими підголівниками.

Модифікація Tiguan eHybrid успадкувала силову установку від Golf GTE, вона продукує 245 кінських сил потужності. Вона базується на 1,4-літровому бензиновому турбомоторі, що працює при підтримці електромотора та компактної батареї. В електричному режимі Tiguan eHybrid здатен проїхати до 50 км.

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