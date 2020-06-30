Кросовер нового зразка надійде у продаж в Європі влітку, а перші машини клієнти отримають восени.

“Бестселлер став ще кращим”, – стверджує німецький автовиробник, представляючи оновлений кросовер Audi Q5 другого покоління.

Дивіться також: Оновлена ​​Skoda Octavia G-Tec пропонує запас ходу до 700 км

Актуальна генерація Audi Q5 була показана восени 2016 року. Новий кросовер отримав покращення у багатьох аспектах, хоча зовні майже не відрізняється від автомобіля, наявного у дилерів зараз.

Зовнішні зміни Q5, по суті, косметичні: видозмінені бампери, нові диски (до 21 дюйма), особлива решітка радіатора для версії S Line, а головне – нова оптика. Передня оптика має нову начинку, а в якості опції доступні матричні фари, хоча в базовій комплектації залишились звичайні світлодіоди. А от задні ліхтарі – справжня сенсація для “К’ю п’ять” – на основі органічних світлодіодів (OLED). Щоправда, вони також доступні, як опція. За доплату покупець зможе сам вибирати дизайн таких ліхтарів, до того ж така оптика може змінювати свій малюнок, залежно від режиму руху. Список зовнішніх змін довершує розширена палітра кольорів кузову.

Фото: Audi Q5 2020 / Audi

У салоні Q5 з’явилась нова мультимедіасистема MMI з 10,1-дюймовим сенсорним екраном, як у останніх моделей A4. Вона забезпечена поліпшеною навігацією і голосовим управлінням. У списку опцій є віртуальні прилади з 12,3-дюймовим екраном.

Оновлений Q5 буде доступний з дволітровим турбодизелем TDI на 204 к.с., посиленим 12-вольтовим стартер-генератором, котрий дозволяє заощаджувати пальне та покращує екологічні показники дизеля. Audi Q5 40 TDI споживає в середньому 5,4 л на 100 км. Пізніше лінійку поповнять версії Q5 з дизельним чотирициліндровим моторо 2.0, а також 3-літровим турбодизелем V6. Бензинові версії будуть представлені дволітровими турбомоторами TFSI, продуктивність яких збільшиться приблизно на 10 відсотків, порівняно з актуальними аналогами. Насамкінець лінійка поповниться топовим виконанням SQ5.



Прийом замовлень на оновлений кросовер європейські дилери відкриють влітку. Відома вартість базової версії Q5 у Німеччині: 48 700 євро.

Дивіться також: Електричний пікап Lordstown Endurance представлений офіційно