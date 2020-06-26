Одночасний дебют "найпопулярнішого пікапа Америки" та його електричного суперника навряд чи є простим збігом.

Стартап Lordstown Motors з’явився буквально з нізвідки у листопаді 2019 року. Фірма викупила виробничий комплекс General Motors у місті Лордстаун і семимильними кроками йшла до своєї мети – випустити електричний пікап раніше за великі й неповороткі старі марки, як Ford чи Chevrolet. Мета досягнута: пікап Lordstown Endurance справив офіційний дебют.

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Компанія Lordstown Motors була заснована колишнім босом Workhorse – фірми, що випускає електричні фургони та пікапи для поштової служби UPS. Надзвичайно швидкими темпами новоявлена компанія розпочала переоснащення заводу, що раніше належав GM і випускав Chevrolet Cruze. Цей процес майже завершений і виробництво розпочнеться в найближчі тижні, а тим часом фірма провела офіційну презентацію Endurance.

Електричний пікап в цілому має традиційний вигляд і на славу Tesla Cybertruck не претендує. Автомобіль має рамну конструкцію і традиційну схему шасі: спереду – дворичажна конструкція з пружинами, а ззаду – залежна ресорна підвіска. Особливістю ж Endurance є використання мотор-коліс, розроблених спільно з фірмою Elaphe. Сукупна продуктивність чотирьох компактних двигунів складає близько 600 к.с, а крутний момент сягає вражаючих 6000 Нм.

Фото: Lordstown Endurance / Lordstown Motors

Акумулятор ємністю 70 кВт*год розміщений під кабіною і вписаний між лонжеронами рами. Виробник обіцяє пікапу запас ходу “більше 400 км” на одному заряді і прискорення до першої сотні за 5,5 секнди. Максимальна швидкість – невисока, усього 128 км/год. На буксир пікап здатен узяти причіп масою до 3,4 тонн.

Незважаючи на офіційну прем’єру, салон новинки фірма показала тільки на малюнку. Очевидно, аби мати щось для підтримки цікавості до старту продажів Endurance, запланованих на початок 2021 року. При цьому вартість пікапа вже давно відома і становитиме мінімум 52 500 доларів.

Головний суперник Endurance – екстравагантний Tesla Cybertruck наразі оцінюється мінімум в 39 900 доларів, однак його появи на ринку доведеться чекати значно довше, до кінця наступного року або початку 2022-го.

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