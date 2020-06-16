У рекламному відео виробник проголошує його "автомобілем для сімейного задоволення".

Дебют електричного пікапа R1T на ринку був відкладений, через кризу в області охорони здоров’я і замість кінця 2020 року повинен надійти у продаж на початку 2021-го. І тоді вже розпочнуться справжні “родинні розваги”, як обіцяє реклама.

Також цікаво: Капіталізація Tesla впритул наблизилась до Toyota

“У якості невеликої подяки нашим замовникам, ми завітали у гості до кількох родин, аби потішити їх, і особливо малечу, можливістю познайомитись з нашим пікапом та внести останні штрихи у його дизайн”, – сказано в описі до відео.



Тестовий зразок R1T мав чистий білий кузов з обрисами човнів, дикої природи, дерев та інших речей, які зазвичай асоціюються з пригодницьким способом життя – така собі гігантська розмальовка, на якій обрані родини можуть залишити свій слід в історії Rivian.

Фото: Rivian R1T / Rivian

Американський стартап заявив наміри випустити R1T, як і аналогічний позашляховик R1S у трьох версіях, котрі різнитимуться ємністю батарей. Найслабший матиме акумулятор на 105 кВт*год і діапазон у 370 кілометрів, середній – 135 кВт*год і 482 кілометри, а топовий отримає блок на 180 кВт*год та запас ходу у 650 кілометрів, як у найновішої Tesla Model S Long Range Plus. Пікапу обціні ціни у межах 70,5-90 тисяч доларів.

Читайте також: Зарядка Volkswagen ID Wallbox Charger доступна для замовлення за 399 євро