Покупці отримають настінний зарядний блок значно раніше, ніж сам електрокар ID 3.

Першому електрокару німецької марки – ID3, виправили помилки в електроніці. Батарейні хетчбеки почнуть передавати клієнтам у вересні, тож саме час забезпечити покупців і домашніми зарядними станціями.

Також цікаво: Volkswagen ID3 коштуватиме дешевше за Golf

Настінний блок живлення Volkswagen ID Wallbox Charger розроблявся, у першу чергу, саме для ID3, хоча зможе заряджати й інші електрокари німецького виробника. Пристрій був анонсований ще восени минулого року, а тепер Volkswagen відкрив прийом замовлень.

Зарядка доступна у трьох виконаннях, що відрізняються не за потужністю (усі оснащені кабелем Type 2 з пропускною здатністю 11 кВт), а за рівнем підключення. Чарджер початкового рівня може зарядити ID 3 з акумулятором на 58 кВт/год від 0 до 100% за 6 годин – “у п’ять разів швидше, ніж від звичайної розетки для домашнього живлення”. Такий девайс оцінюється у 399 євро.

Другий – ID Charger Connect, забезпечує такі ж характеристики, але дозволяє інтегрувати її у систему “розумний дім”, керувати пристроєм та контролювати процес зі смартфону за допомогою WLAN або LAN підключення (опційно LTE). Така зарядка коштує 599 євро.

Топовий ID Charger Pro, оцінений у 849 євро, підтримує стандарт зв’язку LTE і забезпечений можливістю безкоштовного оновлення протягом усього сроку служби.

Наразі Volkswagen відкрив книги замовлень лише у восьми європейських країнах, і повідомляє, що перші замовники вже отримали свої зарядки.

Фото: домашня зарядна станція Volkswagen ID Wallbox Charger / Volkswagen

“Volkswagen також встановлює нові стандарти для зарядки у сегменті. Ми будуватимемо повноцінну мережу зарядних станцій протягом найближчих місяців”, – зазначив Томас Ульбріх, член ради управління бренда Volkswagen, відповідальний за електронну мобільність.

Сам електрокар Volkswagen ID3, також буде запропонований у трьох версіях, котрі відрізняються ємністю акумуляторів, та обіцяють запас ходу від 330 до 550 кілометрів.

Дивіться також: 29 електрокарів перевірили на запас ходу в реальному житті