Саундтрек демонструє звучання під час прискорення з місця до 30 км/год і сповільнення.

Саундтрек для хетчбека створив німецько-угорський композитор Леслі Мандокі.

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У Євросоюзі з початку цього літа діють нові закони, котрі зобов'язують автовиробників оснащувати свої електрокари та гібриди акустичною системою оповіщення. На швидкості понад 30 кілометрів на годину і при русі заднім ходом всі електрифіковані моделі повинні генерувати шум, що попередить пішоходів про їх наближення. Виробники взяли нову вимогу на озброєння і використовують “саундтреки” як ще один піар-інструмент.

Так, для американського позашляховика Lincoln Aviator звуковий супровід виконував Детройтський симфонічний оркестр, озвучувати електрокари BMW узявся голівудський метр Ханс Ціммер, а Porsche за особливе “спортивне” звучання свого Taycan бере з покупців по 500 доларів.

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Підрозділ Volkswagen Design, відповідальний за надання голосу електрокару ID3, називає композицію “Звучання нової мобільності”. Леслі Мандокі використовував багатошарову композицію для вираження швидкості і динаміки ID 3. “Саундтрек досить футуристичний, але в ньому є унікальний характер. У спочатку беззвучних електромобілів нарешті з’явився власний голос, – коментують подію в Volkswagen.

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