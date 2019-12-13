Саундтрек демонстрирует звучание при ускорении с места до 30 км/ч и замедление.

Саундтрек для хэтчбека создал немецко-венгерский композитор Лесли Мандоки.

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В Евросоюзе с начала этого лета действуют новые законы, которые обязывают автопроизводителей оснащать свои электрокары и гибриды акустической системой оповещения. На скорости до 30 километров в час и при движении задним ходом все электрифицированные модели должны генерировать шум, который предупредит пешеходов об их приближении. Производители приняли новое требование на вооружение и используют "саундтреки" как еще один пиар-инструмент.

Так, для американского внедорожника Lincoln Aviator звуковое сопровождение выполнял Детройтский симфонический оркестр, озвучивать электрокары BMW взялся голливудский метр Ханс Циммер, а Porsche за особое "спортивное" звучание своего Taycan берет с покупателей по 500 долларов.

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Подразделение Volkswagen Design, ответственное за предоставление голоса электрокару ID3, называет композицию "Звучание новой мобильности". Лесли Мандоки использовал многослойную композицию для выражения скорости и динамики ID 3. "Саундтрек довольно футуристический, но в нем есть уникальный характер. У первых беззвучных электромобилей наконец появился собственный голос”, – комментируют событие в Volkswagen.

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