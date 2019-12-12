Бионические дополнения помогают людям уменьшить нагрузку на опорно-двигательный аппарат.

Audi – не первый автопроизводитель, который решил применять экзоскелеты на своем предприятии, однако в Ингольштадте подошли к вопросу с немецкой методичностью.

Также интересно: Работники завода Ford начали использовать экзоскелеты

Около 60 работников используют внешние опорные механизмы – экзоскелеты – в течение нескольких недель на выбранных рабочих местах в лакокрасочном цехе, сборочном и конструкторском, на заводе в городе Ингольштадт. Audi хочет исследовать результаты их использования и сравнить, насколько эффективно люди работают с собой экзоскелеты, поскольку вес устройств может нивелировать всю их пользу.

"Наши работники – это наше самое важное достояние. Постоянно уменьшая нагрузку на рабочих станциях, мы можем улучшить здоровье и самочувствие рабочих. Этому способствуют и новые технологии, такие как экзоскелеты, с помощью которых производство становится все более прогрессивным”, – говорит Петер Кёсслер, член правления Audi по вопросам производства и логистики.

В настоящее время Audi испытывает два вида экзоскелета: Paexo от Ottobock и Skelex 360 от Skelex. Оба устройства носятся как рюкзак на плечах и закреплены на ремнем вокруг бедер. Специально разработанные “раковины” поддерживают локтевые суставы, поглощая часть веса руки и перенаправляя его к бедрам через опорные структуры экзоскелета. Это делается чисто механически, без какого-либо моторизированного привода.

Фото: работники завода Audi в екзоскелетах / Audi

Немецкий автомобильный производитель использует экзоскелеты уже около четырех лет, испытывая различные системы в пилотных проектах. Целью Audi является внедрение экзоскелетов на производствах и сервисных станциях в долгосрочной перспективе.

Также интересно: Крошечное разноцветное пятно может "свести с ума" систему Автопилот (видео)