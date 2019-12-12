Біонічні додатки допомагають людям зменшити навантаження на опорно-руховий апарат.

Audi – не перший автовиробник, що вирішив застосовувати екзоскелети на своєму підприємстві, однак в Інгольштадті підійшли до питання з німецькою методичністю.

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Близько 60 працівників використовують зовнішні опорні механізми – екзоскелети – протягом декількох тижнів на вибраних робочих місцях в лакофарбовому цеху, складальному та конструкторському, на заводі в місті Інгольштадт. Audi хоче дослідити результати їх використання та порівняти, наскільки ефективніше люди працюють з екзоскелетами, оскільки вага пристроїв може нівелювати усю їхню користь.

“Наші працівники – це наше найважливіше надбання. Постійно зменшуючи навантаження на робочих станціях, ми можемо покращити здоров'я та самопочуття робітників. Цьому сприяють і нові технології, такі як екзоскелети, за допомогою яких виробництво стає все більш прогресивним”, – каже Петер Кьосслер, член правління Audi з питань виробництва та логістики.

Наразі Audi випробовує два види екзоскелетів: Paexo від Ottobock та Skelex 360 від Skelex. Обидва пристрої носяться як рюкзак на плечах і закріплені на ременем навколо стегон. Спеціально розроблені “раковини” підтримують ліктьові суглоби, поглинаючи частину ваги руки і перенаправляючи її до стегон через опорні структури екзоскелету. Це робиться чисто механічно, без будь-якого моторизованого приводу.

Фото: працівники заводу Audi в екзоскелетах / Audi

Німецький автомобільний виробник використовує екзоскелети вже близько чотирьох років, випробовуючи різні системи в пілотних проектах. Метою Audi є впровадження екзоскелетів на виробництвах та сервісних станціях у довгостроковій перспективі.

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