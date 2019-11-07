Вчені з Інституту інтелектуальних систем Макса Планка встановили, що систему автоматичного управління автомобіля може "засліпити" певна комбінація кольорів, чим спричиняє хаотичну реакцію штучного інтелекту.

Магічне поєднання кольорів робить об’єкти на дорозі й довкола невидимими для системи Автопілот. Для того, щоб “засліпити” електроніку, достатньо, аби в об’єктив потрапила плямка площею менше 1% від зображення.

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“Засліплений” автомобіль може виконувати непередбачувані та неконтрольовані маневри, різко повернути чи загальмувати, що, в свою чергу, може призвести до аварії. Аби знайти потрібну комбінацію кольорів групі вчених з Інституту інтелектуальних систем Макса

Планка знадобилось лиш кілька годин, після чого своє відкриття вони підтвердили експериментально, одягнувши кількох чоловіків у футболки з нанесеним на них зображенням кольорової плями.



Виявлена ​​вразливість є приводом для занепокоєння, оскільки з поширенням безпілотного транспорту така системна помилка може стати інструментом для зловмисників. Науковці оприлюднили усі данні своїх досліджень, аби про слабкість знали розробники софту, і вже працюють над вирішенням проблеми самостійно.

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