Smart Cruise Control copies your driving style through AI

Компанія Hyundai працює над новим поколінням фірмової системи круїз-контролю, який буде настільки адаптивним, що зможе вчитись водінню у власника автомобіля і повторюватиме його поведінку на дорозі.

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Hyundai точно не сказала, коли нова технологія круїз-контролю стане доступною, лише зазначила, що планує “в майбутньому реалізовувати на серійних автомобілях Hyundai”.

Hyundai називає свою нову систему SCC-ML або Machine Learning based Smart Cruise Control, тобто, “розумний круїз-контроль з функцією самонавчання”. Система є частиною вдосконаленого фірмового комплексу допомоги водіям компанії – ADAS.

Штучний інтелект SCC-ML використовує датчики, камери та бортовий комп'ютер для контролю моделей поведінки та звичок водія людини. Головні параметри, на які спирається комп’ютер, для моделювання поведінки на дорозі, це відстань, яку тримає водій до наступного авто, швидкість прискорення та частота маневрів. Склавши “портрет водія”, програма вже самостійно імітує його стиль водіння.

Фото: Hyundai працює над новим поколінням розумної системи круїз-контролю SCC-ML / Hyundai

Південнокорейський автовиробник зазначає, що таким чином сподівається зменшити побоювання клієнтів, щодо використання автопілоту в автомобілях, оскільки нова система є максимально “людяною”.

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