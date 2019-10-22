Smart Cruise Control copies your driving style through AI

Компания Hyundai работает над новым поколением фирменной системы круиз-контроля, который будет настолько адаптивным, что сможет учиться вождению у владельца автомобиля и повторять его поведение на дороге.

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Hyundai точно не сказала, когда новая технология круиз-контроля станет доступной, только отметила, что планирует "в будущем реализовывать на серийных автомобилях Hyundai".

Hyundai называет свою новую систему SCC-ML или Machine Learning based Smart Cruise Control, то есть, "умный круиз-контроль с функцией самообучения". Система является частью усовершенствованного фирменного комплекса помощи водителям компании – ADAS.

Искусственный интеллект SCC-ML использует датчики, камеры и бортовой компьютер для контроля моделей поведения и привычек водителя-человека. Главные параметры, на которые опирается компьютер, для моделирования поведения на дороге, это расстояние, которое держит водитель до следующего авто, скорость ускорения и частота маневров. Сложив "портрет водителя", программа уже самостоятельно имитирует его стиль вождения.

Фото: Hyundai работает над новым поколением умной системы круиз-контроля SCC-ML / Hyundai

Южнокорейский автопроизводитель отмечает, что таким образом надеется уменьшить опасения клиентов относительно использования автопилота в автомобилях, поскольку новая система является максимально "человечной".

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