Разработчик обещает высокую эффективность силовой установки на различных типах техники от квадроцикла до микроавтобуса.

Превратить свой автомобиль в электрокар можно будет даже в собственном гараже – все необходимое для этого будет поставляться в комплекте от британской фирмы Swindon Powertrain.

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Первый вопрос, который, безусловно, интересует каждого потенциального покупателя – цена, однако британцы еще не готовы назвать стоимость комплекта. Впрочем, можно предположить, что он будет недешевым, поскольку существуют прецеденты. Swindon Powertrain разрабатывает силовые установки для автомобилей, участвующих в кольцевых гонках. А недавно начала строить собственные электробайки и рестомоды на базе классических хэтчбеков Mini.

Электрифицированные субкомпакты фирма продает под брендом Swind E Classic по 79 тысяч фунтов стерлингов. Классический микро-хэтч с электрической силовой установкой от Swindon Powertrain может развивать максимальную скорость в 130 км/ч и имеет запас хода до 200 км на одном заряде.

Что же касается силовой установки, которую обещают выпустить на рынок летом 2020 года, то она состоит из компактного электромотора мощностью в 80 киловатт – около 107 лошадиных сил. Блок состоит из мотора, инвертора, одноступенчатой трансмиссии и системы охлаждения и имеет скромные габариты: 600 мм шириной, 440 мм глубиной и 280 мм высотой – установка легко вмещается под капот классического Mini.

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