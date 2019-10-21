Розробник обіцяє високу ефективність силової установки на різних типах техніки від квадроцикла до мікроавтобуса.

Перетворити свій автомобіль на електрокар можна буде навіть у власному гаражі – усе для цього необхідне поставлятиметься в комплекті від британської фірми Swindon Powertrain.

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Найперше питання, яке, безумовно, цікавить кожного потенційного покупця – ціна, однак британці ще не готові назвати вартість комплекту. Втім, можна передбачити, що він буде недешевим, оскільки існують прецеденти. Swindon Powertrain розробляє силові установки для автомобілів, що беруть участь у кільцевих перегонах. А нещодавно почала будувати власні електробайки та рестомоди на базі класичних хетчбеків Mini.

Електрифіковані субкомпакти фірма продає під брендом Swind E Classic по 79 тисяч фунтів стерлінгів. Класичний мікро-хетч з електричною силовою установкою від Swindon Powertrain може розвивати максимальну швидкість у 130 км/год і має запас ходу до 200 км на одному заряді.

Що ж до силової установки, яку обіцяють випустити на ринок влітку 2020 року, то вона складається з компактного електромотора потужністю у 80 кіловат – близько 107 кінських сил. Блок вкладається з мотора, інвертора, одноступеневої трансмісії та системи охолодження і має скромні габарити: 600 мм завширшки, 440 мм глибиною та 280 мм заввишки – установка легко вміщується під капот класичного Mini.

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