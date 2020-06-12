У деяких моделей він виявився навіть кращим, за заявлений виробником.

Видання Motor.no та Норвезька Автомобільна Федерація (NAF) протестували в реальних умовах пробіг практично всіх електромобілів, доступних сьогодні на європейському ринку.

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Як відомо, Норвегія є передовою країною Європи за поширенням електричного транспорту. При цьому, у країні з холодним північним кліматом з особливою увагою ставляться до ресурсу акумуляторів, адже вони схильні втрачати значну частину енергії, під час холодів та у спеку. Результати зимових тестів 20 електрокарів на дальність пробігу норвежці оприлюднили у березні – вони виявились очікувано нижчими, за заявлені, в середньому на 18%.

Нові ж випробування проводились для більшої кількості електрокарів і показали досить несподіваний результат: усі учасники перевершили можливості, заявлені виробниками у характеристиках. Окремі моделі батарейних машин показали просто неймовірний пробіг, як, наприклад, Nissan e-N200. Перший показник вказує на офіційно заявлений виробником пробіг за методом WLTP, а у другому стовпчику – результати власних замірів експертів.

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