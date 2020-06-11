Розпродаж автопарку прокатної компанії вплинув на загальний рівень цін на вторинному ринку США, при цьому самі машини Herz зараз можна купити зі значною знижкою.

Експерти порталу iSeeCars провели аналіз ринку вживаних авто у США, після того, як великий оператор прокатного сервісу розпочав розпродаж свого автопарку. Близько 20 тисяч автомобілів, одночасно виставлених на продаж компанією Hertz, знизили середньостатистичну ціну на 8%.

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У кінці травня компанія Hertz подала офіційну заяву про банкрутство, посилаючись на пандемію коронавірусу, через яку різко скоротився попит на прокат автомобілів. Невдовзі після цього, фірма почала розпродаж автопарку. Наразі, за данними iSeeCars, у продажу знаходиться лише 20 із приблизно 500 тисяч автомобілів компанії Hertz.

Усі машини з автопарку Hertz – відносно нові, 2017-2019 років випуску. Усі доглянуті та з сервісною історією. Вигода при купівлі окремих моделей сягає 15%. Так, BMW 7Серії оцінюється на 6877 доларів дешевше середньоринкової вартості такого авто або майже на 14%. З повним списком можна ознайомитись у таблиці нижче.

За даними дослідження, зараз вдалий час для вигідної купівлі вживаного авто, економія в середньому становить 1389 доларів (8%).

Найвигідніші для покупки моделі авто з парку Hertz № Марка, модель Показник вигоди, % Показник вигоди, $ Середня ціна 1 BMW 7 Серії 13.7% $6,877 $42,680 2 Chevrolet Trax 13.4% $1,714 $11,196 3 Mercedes-Benz A-Class 13.0% $4,252 $28,555 4 INFINITI QX50 12.7% $4,145 $27,760 5 Toyota Tundra 12.6% $4,714 $31,383 6 Nissan Versa Note 12.4% $1,375 $9,533 7 Buick Cascada 12.4% $2,241 $15,564 8 Kia Forte 12.3% $1,468 $10,851 9 Volkswagen Golf 12.3% $2,023 $14,434 10 Nissan Quest 12.0% $1,810 $13,874 11 Lincoln Continental 11.8% $3,467 $24,313 12 Nissan Versa 11.8% $1,246 $9,219 13 Cadillac CTS 11.6% $3,204 $23,384 14 Chevrolet Silverado 1500 11.4% $3,312 $24,265 15 Nissan Sentra 11.3% $1,263 $9,887 16 Ford Fiesta 11.1% $1,252 $9,737 17 Cadillac XT5 10.9% $3,688 $29,647 18 Ford Taurus 10.7% $1,987 $16,176 29 BMW 5 Серії 10.7% $4,517 $35,973 20 Volkswagen Jetta 10.7% $1,228 $10,634 21 Mitsubishi Outlander Sport 10.6% $1,587 $13,528 22 Hyundai Santa Fe Sport 10.6% $1,497 $13,647 23 BMW X3 10.5% $3,502 $29,073 24 Chevrolet Impala 10.4% $1,880 $15,766 25 Ford Focus 10.2% $1,206 $11,157 Загальний показник ринку 8.0% $1,389 $17,020

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