Розпродаж автопарку прокатної компанії вплинув на загальний рівень цін на вторинному ринку США, при цьому самі машини Herz зараз можна купити зі значною знижкою.
Експерти порталу iSeeCars провели аналіз ринку вживаних авто у США, після того, як великий оператор прокатного сервісу розпочав розпродаж свого автопарку. Близько 20 тисяч автомобілів, одночасно виставлених на продаж компанією Hertz, знизили середньостатистичну ціну на 8%.
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У кінці травня компанія Hertz подала офіційну заяву про банкрутство, посилаючись на пандемію коронавірусу, через яку різко скоротився попит на прокат автомобілів. Невдовзі після цього, фірма почала розпродаж автопарку. Наразі, за данними iSeeCars, у продажу знаходиться лише 20 із приблизно 500 тисяч автомобілів компанії Hertz.
Усі машини з автопарку Hertz – відносно нові, 2017-2019 років випуску. Усі доглянуті та з сервісною історією. Вигода при купівлі окремих моделей сягає 15%. Так, BMW 7Серії оцінюється на 6877 доларів дешевше середньоринкової вартості такого авто або майже на 14%. З повним списком можна ознайомитись у таблиці нижче.
За даними дослідження, зараз вдалий час для вигідної купівлі вживаного авто, економія в середньому становить 1389 доларів (8%).
|Найвигідніші для покупки моделі авто з парку Hertz
|№
|Марка, модель
|Показник вигоди, %
|Показник вигоди, $
|Середня ціна
|1
|BMW 7 Серії
|13.7%
|$6,877
|$42,680
|2
|Chevrolet Trax
|13.4%
|$1,714
|$11,196
|3
|Mercedes-Benz A-Class
|13.0%
|$4,252
|$28,555
|4
|INFINITI QX50
|12.7%
|$4,145
|$27,760
|5
|Toyota Tundra
|12.6%
|$4,714
|$31,383
|6
|Nissan Versa Note
|12.4%
|$1,375
|$9,533
|7
|Buick Cascada
|12.4%
|$2,241
|$15,564
|8
|Kia Forte
|12.3%
|$1,468
|$10,851
|9
|Volkswagen Golf
|12.3%
|$2,023
|$14,434
|10
|Nissan Quest
|12.0%
|$1,810
|$13,874
|11
|Lincoln Continental
|11.8%
|$3,467
|$24,313
|12
|Nissan Versa
|11.8%
|$1,246
|$9,219
|13
|Cadillac CTS
|11.6%
|$3,204
|$23,384
|14
|Chevrolet Silverado 1500
|11.4%
|$3,312
|$24,265
|15
|Nissan Sentra
|11.3%
|$1,263
|$9,887
|16
|Ford Fiesta
|11.1%
|$1,252
|$9,737
|17
|Cadillac XT5
|10.9%
|$3,688
|$29,647
|18
|Ford Taurus
|10.7%
|$1,987
|$16,176
|29
|BMW 5 Серії
|10.7%
|$4,517
|$35,973
|20
|Volkswagen Jetta
|10.7%
|$1,228
|$10,634
|21
|Mitsubishi Outlander Sport
|10.6%
|$1,587
|$13,528
|22
|Hyundai Santa Fe Sport
|10.6%
|$1,497
|$13,647
|23
|BMW X3
|10.5%
|$3,502
|$29,073
|24
|Chevrolet Impala
|10.4%
|$1,880
|$15,766
|25
|Ford Focus
|10.2%
|$1,206
|$11,157
|Загальний показник ринку
|8.0%
|$1,389
|$17,020
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