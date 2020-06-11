Распродажа автопарка прокатной компании повлиял на общий уровень цен на вторичном рынке США, при этом сами машины Herz сейчас можно купить со значительной скидкой.

Эксперты портала iSeeCars провели анализ рынка подержанных автомобилей в США, после того, как крупный оператор прокатного сервиса начал распродажу своего автопарка. Около 20 тысяч автомобилей, одновременно выставленных на продажу компанией Hertz, снизили среднестатистическую цену на 8%.

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В конце мая компания Hertz подала официальное заявление о банкротстве, ссылаясь на пандемию коронавируса, по которой резко сократился спрос на прокат автомобилей. Вскоре после этого, фирма начала распродажу автопарка. Сейчас, по данным iSeeCars, в продаже находится только 20 из примерно 500 тысяч автомобилей компании Hertz.

Все машины из автопарка Hertz – относительно новые, 2017-2019 годов выпуска. Все ухоженные и с сервисной историей. Выгода при покупке отдельных моделей достигает 15%. Так, BMW 7Серии оценивается на 6877 долларов дешевле среднерыночной стоимости такого автомобиля или почти на 14%. С полным списком можно ознакомиться в таблице ниже.

По данным исследования, сейчас удачное время для выгодной покупки подержанного автомобиля, экономия в среднем составляет 1389 долларов (8%).

Самые выгодные для покупки модели автомобилей из парка Hertz № Марка, модель Показатель выгоды, % Показатель выгоды, $ Средняя цена 1 BMW 7 Серии 13.7% $6,877 $42,680 2 Chevrolet Trax 13.4% $1,714 $11,196 3 Mercedes-Benz A-Class 13.0% $4,252 $28,555 4 INFINITI QX50 12.7% $4,145 $27,760 5 Toyota Tundra 12.6% $4,714 $31,383 6 Nissan Versa Note 12.4% $1,375 $9,533 7 Buick Cascada 12.4% $2,241 $15,564 8 Kia Forte 12.3% $1,468 $10,851 9 Volkswagen Golf 12.3% $2,023 $14,434 10 Nissan Quest 12.0% $1,810 $13,874 11 Lincoln Continental 11.8% $3,467 $24,313 12 Nissan Versa 11.8% $1,246 $9,219 13 Cadillac CTS 11.6% $3,204 $23,384 14 Chevrolet Silverado 1500 11.4% $3,312 $24,265 15 Nissan Sentra 11.3% $1,263 $9,887 16 Ford Fiesta 11.1% $1,252 $9,737 17 Cadillac XT5 10.9% $3,688 $29,647 18 Ford Taurus 10.7% $1,987 $16,176 29 BMW 5 Серии 10.7% $4,517 $35,973 20 Volkswagen Jetta 10.7% $1,228 $10,634 21 Mitsubishi Outlander Sport 10.6% $1,587 $13,528 22 Hyundai Santa Fe Sport 10.6% $1,497 $13,647 23 BMW X3 10.5% $3,502 $29,073 24 Chevrolet Impala 10.4% $1,880 $15,766 25 Ford Focus 10.2% $1,206 $11,157 Общий показатель рынка 8.0% $1,389 $17,020

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