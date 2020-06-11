Распродажа автопарка прокатной компании повлиял на общий уровень цен на вторичном рынке США, при этом сами машины Herz сейчас можно купить со значительной скидкой.
Эксперты портала iSeeCars провели анализ рынка подержанных автомобилей в США, после того, как крупный оператор прокатного сервиса начал распродажу своего автопарка. Около 20 тысяч автомобилей, одновременно выставленных на продажу компанией Hertz, снизили среднестатистическую цену на 8%.
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В конце мая компания Hertz подала официальное заявление о банкротстве, ссылаясь на пандемию коронавируса, по которой резко сократился спрос на прокат автомобилей. Вскоре после этого, фирма начала распродажу автопарка. Сейчас, по данным iSeeCars, в продаже находится только 20 из примерно 500 тысяч автомобилей компании Hertz.
Все машины из автопарка Hertz – относительно новые, 2017-2019 годов выпуска. Все ухоженные и с сервисной историей. Выгода при покупке отдельных моделей достигает 15%. Так, BMW 7Серии оценивается на 6877 долларов дешевле среднерыночной стоимости такого автомобиля или почти на 14%. С полным списком можно ознакомиться в таблице ниже.
По данным исследования, сейчас удачное время для выгодной покупки подержанного автомобиля, экономия в среднем составляет 1389 долларов (8%).
|Самые выгодные для покупки модели автомобилей из парка Hertz
|№
|Марка, модель
|Показатель выгоды, %
|Показатель выгоды, $
|Средняя цена
|1
|BMW 7 Серии
|13.7%
|$6,877
|$42,680
|2
|Chevrolet Trax
|13.4%
|$1,714
|$11,196
|3
|Mercedes-Benz A-Class
|13.0%
|$4,252
|$28,555
|4
|INFINITI QX50
|12.7%
|$4,145
|$27,760
|5
|Toyota Tundra
|12.6%
|$4,714
|$31,383
|6
|Nissan Versa Note
|12.4%
|$1,375
|$9,533
|7
|Buick Cascada
|12.4%
|$2,241
|$15,564
|8
|Kia Forte
|12.3%
|$1,468
|$10,851
|9
|Volkswagen Golf
|12.3%
|$2,023
|$14,434
|10
|Nissan Quest
|12.0%
|$1,810
|$13,874
|11
|Lincoln Continental
|11.8%
|$3,467
|$24,313
|12
|Nissan Versa
|11.8%
|$1,246
|$9,219
|13
|Cadillac CTS
|11.6%
|$3,204
|$23,384
|14
|Chevrolet Silverado 1500
|11.4%
|$3,312
|$24,265
|15
|Nissan Sentra
|11.3%
|$1,263
|$9,887
|16
|Ford Fiesta
|11.1%
|$1,252
|$9,737
|17
|Cadillac XT5
|10.9%
|$3,688
|$29,647
|18
|Ford Taurus
|10.7%
|$1,987
|$16,176
|29
|BMW 5 Серии
|10.7%
|$4,517
|$35,973
|20
|Volkswagen Jetta
|10.7%
|$1,228
|$10,634
|21
|Mitsubishi Outlander Sport
|10.6%
|$1,587
|$13,528
|22
|Hyundai Santa Fe Sport
|10.6%
|$1,497
|$13,647
|23
|BMW X3
|10.5%
|$3,502
|$29,073
|24
|Chevrolet Impala
|10.4%
|$1,880
|$15,766
|25
|Ford Focus
|10.2%
|$1,206
|$11,157
|Общий показатель рынка
|8.0%
|$1,389
|$17,020
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