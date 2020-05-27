Делом заинтересовалась Американская комиссия по ценным бумагам и биржам.

Выплата денежных бонусов топ-менеджерам за три дня до официального объявления банкротства Hertz вызывает подозрения со стороны государственных регуляторов. 340 сотрудников уровня директор и выше получили денежные бонусы, не связанные с компенсацией за увольнение.

Читайте также: Офис Mercedes в США будет работать дистанционно до конца года

В целом компания выплатила примерно 16,2 миллиона долларов США бонусов "широкой базе ключевых работников на уровне директора и выше". Hertz утверждает, что выплаты были осуществлены в связи с "финансовой и эксплуатационной неопределенностью компании, учитывая пандемию коронавируса, дополнительную работу, выполненную ими в результате сокращения тысяч рабочих мест, невозможность получить бонусы по обычному плану компании и их работой на компанию в чрезвычайно тяжелые для нее времена".

Как сообщает агентство Reuters, премии выплачивались немедленно, а некоторые руководители получили сотни тысяч долларов. В частности, президент и генеральный директор Hertz Пол Стоун получил 700 тысяч долларов, главный финансовый директор Джеймер Джексон получил 600 тысяч долларов, а директору по маркетингу Джоди Аллен пополнили счет на 189 633 долларов.

Кроме того, что компания Hertz решила сделать богатых богаче, в своем заявлении о банкротстве она отмечает, что банкротство не требует ликвидации автопарка для погашения долгов. Зато это позволяет компании "продолжать использовать текущий парк транспортных средств в своих операциях и поддерживать контроль за распоряжением этих транспортных средств в соответствии с действующими положениями Кодекса о банкротстве".

Это было одним из самых интересных аспектов банкротства Hertz, поскольку внезапная ликвидация парка компании должна привести к обвалу цен на вторичном рынке. Сейчас прокатный гигант продает лишь незначительную часть своего флота, хотя многие аналитики считают, что компания в конце концов будет вынуждена избавится от более полумиллиона транспортных средств в рамках реструктуризации.

Читайте также: Uber выплатил 19 млн долларов помощи водителям для борьбы с коронавирусом, но этого не достаточно