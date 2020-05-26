Карантин затягивается.

Сначала было трудно убедить людей оставаться дома, а теперь стали очевидными преимущества такой формы работы и к старым порядкам возвращаться не спешат.

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Штаб-квартира Mercedes, расположенная в пригороде Атланты, штат Джорджия, опустела в середине марта и останется таковой до конца года. Американский офис Mercedes-Benz разослал своим 875 сотрудникам директиву, в которой сообщает, что до конца года они будут работать из дома. Более того, эта директива может вступить в силу и в следующем году.

“Работа дистанционно была исключением, но в обозримом будущем это станет нормой”, – заявил генеральный директор Mercedes-Benz США Николас Шпикс в интервью Autonews. Он также добавил: “Мы способны эффективно функционировать, и это дает возможность людям для лучшего баланса между рабочей и личной жизнью”.

Отмечается, что директива не является прямым приказом, отдельные сотрудники все-таки будут работать из офиса по собственному желанию.

Mercedes – лишь одна из многих больших фирм в США, которая расширила свои планы удаленной работы, присоединившись к Google, Microsoft и Amazon.

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