Карантин затягується.

Спочатку було важко переконати людей залишатись вдома, а тепер стали очевидними переваги такої форми роботи і до старих порядків повертатись не поспішають.

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Штаб-квартира Mercedes, розташована у передмісті Атланти, штат Джорджія, спорожніла в середині березня і залишиться такою до кінця року. Американський офіс Mercedes-Benz розіслав своїм 875 співробітникам директиву, у якій повідомляє, що до кінця року вони працюватимуть з дому. Більше того, ця директива може набути чинності і в наступному році.

“Робота дистанційно була винятком, але в осяжному майбутньому це стане нормою”, – заявив генеральний директор Mercedes-Benz США Ніколас Шпікс в інтерв'ю Autonews. Він також додав: “Ми здатні ефективно функціонувати, і це дає можливість людям для кращого балансу між робочим та особистим життям”.

Наголошується, що директива не є прямим наказом окремі співробітники таки працюватимуть з офісу за власним бажанням.

Mercedes – лише одна з багатьох великих фірм у США, яка розширила свої плани віддаленої роботи, приєднавшись до Google, Microsoft та Amazon.

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