Молодша версія EQV носить індекс 300 і коштує від 71 388 євро.

Мінівен став другою моделлю Mercedes в лінійці електричних машин EQ на ринку, приєднавшись до кросовера EQC.

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Технічно EQV є третім великим автомобілем Mercedes, що живиться від електрики, після eVito та eSprinter, однак німці кажуть, що це “перший електричний автомобіль, який однаково добре підходить для приватних і комерційних цілей”.

Під час прем’єри EQV восени 2019 року, було оголошено, що він оснащений акумулятором, що забезпечує до 405 кілометрів пробігу на одному заряді. Товарна версія виявилась навіть кращою – в характеристиках EQV 300 вказано 418 км. Електромотор продукує ті ж 204 к.с. та 362 Нм крутного моменту, що були заявлені для передсерійного зразка.

Фото: Mercedes-Benz EQV / Daimler

Акумулятор можна зарядити від 10 до 80 відсотків за 45 хвилин, за допомогою станції швидкої зарядки – стандартно EQV оснащений максимальною зарядкою 110 кВт. Електричний привід фургона може забезпечити максимальну швидкість до 160 км/год, залежно від конфігурації.

Пасажирський мінівен у стандартному виконанні оснащений шістьма кріслами, а за доплату можна замовити семи- або й восьмимісний салон.

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