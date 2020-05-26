Младшая версия EQV носит индекс 300 и стоит от 71 388 евро.

Минивэн стал второй моделью Mercedes в линейке электрических машин EQ на рынке, присоединившись к кроссоверу EQC.

Также интересно: Как правильно произносить название BMW: урок фонетики

Технически EQV является третьим крупным автомобилем Mercedes, который питается от электричества, после eVito и eSprinter, однако немцы говорят, что это “первый электрический автомобиль, который одинаково хорошо подходит для частных и коммерческих целей”.

Во время премьеры EQV осенью 2019 года, было объявлено, что он оснащен аккумулятором, что обеспечивает до 405 километров пробега на одном заряде. Товарная версия оказалась даже лучше – в характеристиках EQV 300 указаны 418 км. Электромотор продуцирует те же 204 л. с. и 362 Нм крутящего момента, которые были заявлены для предсерийного образца.

Фото: Mercedes-Benz EQV / Daimler

Аккумулятор можно зарядить от 10 до 80 процентов за 45 минут с помощью станции быстрой зарядки – стандартно EQV оснащен максимальной зарядкой 110 кВт. Электрический привод фургона может обеспечить максимальную скорость до 160 км/ч, в зависимости от конфигурации.

Пассажирский минивэн в стандартном исполнении оснащен шестью креслами, а за доплату можно заказать семи- или восьмиместный салон.

Смотрите также: ТОП 20 самых дорогих автомобилей в Украине в 2020 году