Приходилось ли вам слышать, как произносят название баварской марки в Турции или Китае? Послушайте.

BMW означает Bayerische Motoren Werke, то есть Баварский Моторный Завод и за 104 года ее существования, как ее только не называли. Даже если не принимать во внимание разнообразные "биммеры" и "бумеры", произношение аббревиатуры в разных странах отличается. Баварцы подготовили небольшой лингвистический курс на эту тему.

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На украинском название марки звучит как “Бе-Ем-Ве”. Довольно похоже на нидерландское произношение:



Так произносят название итальянцы:

На испанском название звучит так:

BMW в Турции:



В Китае говорят:

А французы произносят, как:



Наконец, сами создатели автомобилей BMW и носители немецкого языка произносят название вот так: “Би-Эм-Ви”.

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